Mađarska protv bilo kakve odluke EU o ogranicenju cene gas

BUDIMPEŠTA – Odluke Brisela do sada nisu donele ništa ništa osim „štete” energetskoj bezbednosti Evrope, dok su mere mađarske vlade obezbedile nastavak snabdevanja zemlje, izjavio je danas u Pragu Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova Mađarske.

Sijarto je, nakon sastanka ministara energetike EU u Češkoj, izrazio zadovoljstvo što „nisu donete nikakve konkretne odluke“ o uvođenju ograničenja cena gasa, izveštava agencija MTI, pozivajući se na saopštenje Ministarstva spoljnih poslova.

Mađarska neće podržati nijedan predlog za uvođenje takvih mera, jer bi to predstavljalo ozbiljan rizik za snabdevanje kontinenta energentima i dovelo do vrtoglavog rasta cena energije, rekao je on.

Sijarto je naveo da Mađarska podržava diversifikaciju u vidu korišćenja dodatnih resursa, kao što je veći uvoz gasa iz Azerbejdžana i povećanje kapaciteta Transjadranskog gasovoda, dodajući da je „pravo rešenje“ za energetsku krizu u razvoju infrastrukture, uključujući izgradnju više cevovoda i terminala za tečni prirodni gas.

Mađarska se zalaže da odluke u vezi s energijom ostanu u nacionalnoj nadležnosti, što omogućava državama članicama autonomiju da odlučuju da li će se pridružiti obaveznoj kupovini energije na nivou zajednice, rekao je mađarski šef diplomatije. Prema njegovim rečima, snabdevanje Mađarske prirodnim gasom je osigurano, a njena skladišta gasa su popunjena 48,2 odsto u odnosu na evropski prosek od 26,9 posto, navodi MTI.

Vlada će posvetiti povećanu pažnju nesmetanom „fizičkom i legitimnom radu“ gasovoda Turski tok koji obezbeđuje stabilan protok gasa između istoka i zapada, najavio je Sijarto, ocenjujući da svet proživljava „svoju prvu globalnu energetsku krizu u istoriji“ i pozivajući na iznalaženje dugoročnog rešenja.

(Tanjug)

