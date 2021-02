Maersk planira prvi karbonski neutralan tanker za 2023.

KOPENHAGEN – Danska brodarska grupa Maersk saopštila je danas da će ubrzati planove za dekarbonizaciju brodskog kontejnerskog transporta porinućem prvog broda sa neutralnom emisijom ugljenika 2023. godine, sedam godina ranije nego što je prvobitno planirano.

Ova brodska kompanija, koja učestvuje sa oko 80 posto u globalnoj trgovini i ima udeo od oko 3,0 posto u globalnoj emisiji ugljenika, obećala prošle godine da će do 2030. godine imati brodove i brodsko gorivo sa nultom emisijom ugljenika, prenosi Rojters.

„Prateći brzi napredak tehnologije i povećanje potražnje klijenata za održivim lancima snabdevanja, Maersk će ubrzati napore u pravcu dekarbonizacije svog morskog biznisa porinućem prvog ugljenično neutralnog broda kontejnera 2023. godine“, navodi se u saopštenju kompanije.

Ugljenično neutralan brod će kao gorivo koristiti metanol, napominje se u saopštenju.

„Naša ambicija da imamo karbonski neutralnu flotu do 2050. zvučala je kao let na Mese kada smo je najavili 2018. godine. Danas to smatramo izazovanim, ali dostižnim ciljem koji treba ostvariti“, rekao je glavni izvršni direktor Soren Skou.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.