Majk Mišel: Yettel u 2023. lider po udelu prihoda od mobilnih usluga, sa udelom od 37 odsto

Yettel je 2023. godinu završio kao lider po udelu prihoda od mobilnih usluga, sa udelom od 37 odsto i kao treći najbitniji igrač na tržištu distribucije medijskog sadržaja, rekao je direktor Yettela Majk Mišel.

„Tržišni smo lider i u postpejdu, uz najveći broj novih korisnika. Više od 2.000 zaposlenih u Yettelu brine da skoro tri miliona naših korisnika ima kvalitetno korisničko iskustvo svakog dana“, rekao je Mišel u intervjuu za agenciju Beta.

Govoreći o planovima Yettela za 2024. godinu on je naveo da će tri teme obeležiti njihovo poslovanje, ali i poslovanje svih operatora na tržištu.

„To su 5G, fiksne i TV usluge, i dalja digitalizacija društva. Tu će ujedno biti usmeren i najveći deo naših investicija“, kazao je Mišel.

Istakao je da u kompaniji žele da budu sigurni da će njihova mreža spremno dočekati 5G.

„Yettel kreće sa radovima na mreži kako bi je modernizovali i pripremili za sve što dolazi. Za nas je to važan zadatak koji će još više unaprediti kvalitet naše mreže. Očekivanja od primene 5G u industriji su zaista velika, i Srbija neće biti izuzetak. 5G i operatori biće oslonac i osnova budućeg poslovanja. Ipak, to nije jednostavan proces i puno posla je pred nama“, rekao je Mišel.

Komentarišući uspeh Yettelove usluge Hipernet on je rekao da nakon samo dve godine ima oko 100 hiljada korisnika i da su uspeli da, po relevantnosti, postanu treći igrač na tržištu.

„Želimo da nastavimo da rastemo u 2024. godini kroz još bolji proizvod i dalje unapređenje TV platforme“, kazao je Mišel.

Dodao je da Yettel ima jedinstven ekosistem na tržištu, sa mobilnom, fiksnom i Mobi Bankom.

Naveo je da će ubrzana digitalizacija obeležiti budućnost telekomunikacija i da veruje da će imati ključnu ulogu u oblikovanju svega što dolazi, u svim aspektima društva.

„Nasa Yettel aplikacija, koju kontinuirano unapređujemo novim uslugama, mesečno broji 1,3 miliona aktivnih korisnika. Uvodimo novitete poput tutorijala usluga, notifikacija o plaćanju računa u realnom vremenu ili provere lokacije Hiperneta, kako bismo omogućili korisnicima da što više toga obave digitalno. Želimo da im olakšamo komunikaciju sa nama, da im uštedimo vreme i omogućimo što bolju kontrolu troškova“, rekao je Mišel.

Do sredine 2024. godine Yettel je, kako je rekao, planirao da kreira opcije na aplikaciji koje će omogućiti korisnicima da većinu toga urade sami, da ne moraju da posete njihovu prodavnicu ili pozovu kontakt centar.

Platforma, Yettel Shopping, prema njegovim rečima, deo je aplikacije i svakim danom raste. „Ona povezuje partnere sa našom ogromnom bazom korisnika, i nudi personalizovani sadržaj, jer imamo alate koji nam omogućavaju da tu bazu precizno segmentiramo. Nastavićemo da digitalizujemo način na koji korisnici komuniciraju s nama, a istovremeno istražujemo na koji način možemo još više da koristimo velike količine podataka i naprednu analitiku“, rekao je Mišel.

Istakao je da su 5G, Internet stvari (IoT), veštačka inteligencija i bezbednost, oblasti čije mogućnosti u Yettelu istražuju, sa mogućnošću da se što više uključe u svakodnevno poslovanje.

Sve je to, kako je rekao, povezano sa digitalizacijom, procesom u kojem imaju svoju ulogu na tržištu i naveo primer da je Yettel prva telekomunikaciona kompanija u Srbiji koja omogućava potpisivanje ugovora bez papira i druge dokumentacije.

To, prema njegovim rečima, znači da korisnici moraju da stave svoj potpis za određene transakcije, najviše tri puta, umesto 16, kao što je to bilo do sada, i odlaze iz prodavnice bez ugovorne dokumentacije u papirnom obliku.

Veštačka inteligencija je, kako je naveo, počela da se pojavljuje svuda, i nudi različite mogućnosti.

„Svi pričaju o tome i prvi rezultati su sjajni. Najviše je upotrebljavamo kada govorimo o odnosu sa korisnicima i boljem korisničkom iskustvu. U oblasti mreže, želimo da pređemo na sledeću fazu kvaliteta mreže, da pronađemo način da koristimo GenAI za dimenzionisanje i planiranje, ali i za optimizaciju mreže. U oblasti marketinga već smo počeli da eksperimentišemo sa GenAi, ali ima dosta izazova. Kontekstualni marketing je nešto na čemu radimo i što koristimo“, rekao je Mišel.

Mišel je rekao da je Yettel spreman za 5G mrežu i da čeka da vlada odredi pravila i rokove za aukciju spektra i da je veoma zainteresovan da učestvuje.

„Yettel želi da vodi proces digitalizacije društva u Srbiji, gde je 5G sledeći korak, u koji će sve industrije morati da se uključe. Na 5G gledamo kao na priliku i sredstvo za transformaciju celokupnog poslovanja, gde su očekivanja od primene 5G u industriji ogromna. Neke procene su da ćemo do kraja godine dostići skoro dve milijarde 5G konekcija širom sveta, a očekuje se da će taj broj porasti na skoro šest milijardi u 2027. godini“, rekao je Mišel.

Dodao je da značaj 5G tehnologije za Srbiju, kao i za svaku drugu zemlju, leži u tome što donosi značajan napredak u različitim sektorima, bolju povezanost, ekonomski rast, IoT i pametne gradove, inovacije u zdravstvu.

Budućnost, kako je ocenio, obećava, ali uspešna primena zahteva pažljivo planiranje, saradnju i veliki fokus na pitanja etike, bezbednosti i pristupačnosti.

Govoreći o društveno odgovornom poslovanju Mišel je rekao da je za Yettel održivost način na koji razmišljaju o poslovanju, sa snažnim fokusom na pitanja zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG).

„Uspostavili smo ESG strategiju na nivou PPF Telco grupe, a zatim i ESG strategiju za Srbiju. Sadrži listu konkretnih ciljeva kako da ubrzamo tehnologiju, smanjimo uticaj na životnu sredinu i da su nam ljudi uvek u centar svega što radimo. U Srbiji, između ostalog, cilj nam je da do 2028. godine sakupimo i recikliramo 50 odsto više elektronskog otpada i smanjimo upotrebu papira i plastike za najmanje 20 odsto do 2028. godine“, rekao je Mišel.

Dodao je da se strategija te kompanije zasniva na principima održivosti i odgovornosti prema zajednici i prirodi, a više od 500.000 recikliranih uređaja, 100 odsto zelena mreža, samo su neki od dobrih primera njihovog pristupa odgovornosti prema zajednici i prirodi.

Prema istraživanju koje je, kako je rekao, nezavisna istraživačka agencija sprovela tokom leta 2023. godine, na reprezentativnom uzorku, Yettel je prepoznat kao ekološki najodgovornija kompanija u Srbiji u svim industrijama.

„Ovo je veliko priznanje, ali i ogromna odgovornost za nas. Naši projekti u 2024. godini biće fokusirani na dve oblasti: prvo, na zaštitu životne sredine i drugo, na podizanje svesti o značaju digitalne pismenosti, što ide ruku pod ruku sa digitalizacijom“, rekao je Mišel.

