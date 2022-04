Malapas: Svet suočen sa katastrofom zbog krize sa hranom

VAŠINGTON – Svet se suočava sa humanitarnom katastrofom zbog krize sa hranom, koja je posledica ruskog napada na Ukrajinu, upozorio je predsednik Svetske banke Dejvid Malpas.

Malpas je u intervjuu za Bi-Bi-Si (BBC) rekao da rekordni rast cena hrane vodi stotine miliona ljudi u siromaštvo.

„To je humanitarna katastrofa, što znači da će se ishrana smanjiti. Ali onda to postaje i politički izazov za vlade koje ne mogu ništa da urade po tom pitanju, one to nisu izazvale i vide da cene rastu“, rekao je predsednik Svetske banke.

Svetska banka predviđa da bi moglo doći do ogromnog povećanja cena hrane od 37 odsto, koje će najviše pogoditi siromašne.

Malpas smatra da bi sada fokus trebalo da bude na povećanju pomoći u hrani zemljama u razvoju i na povećanju proizvodnje hrane, energije i đubriva kako bi se nadoknadili nedostaci i porast cena zbog sukoba u Ukrajini, navodi BBC.

