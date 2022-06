Male i mikro firme Srbija i EU podržavaju sa 3,1 mlrd RSD

BEOGRAD – Program „Srbija i EU – oprema za privredu“, kroz koji će sa 3,1 milijardu dinara biti podržano oko 600 mikro i malih preduzeća, preduzetnika i zadruga, izuzetno je važan za privredu Srbije, rečeno je danas u Ministarstvu privrede gde je održano predstavljena programa podrške.

Srbija preko Ministarstva privrede program finansira sa 1,9 milijardi dinara, a dodatna sredstva od 11 miliona evra obezbedila je EU koja se priključili programu.

Ministarka privrede Anđelka Atanasković ocenila je da je to sada 3,1 milijardu dinara podrške za našu privredu, što je veoma značajno u ovom vremenu.

„Nadam se da će naši privrednici to prepoznati. Naši privrednici svake godine ovakav projekat podrške najviše cene i koriste“, rekla je ona.

Program je otvoren 1. juna, a iako traje do kraja godine, veliko interesovanje je od samog početka što se videlo i danas prilikom predstavljanja.

Ministarka je naglasali da program često koriste preduzetnici, da je značajan za građevinu, te da se sredstva ove godine mogu koristiti i za solarne panele.

„Od 2015. do 2021. bilo 3,4 hiljade preduzetnika koje smo podržali sa našim besplatnim sredstvima“, rekla je ona.

Korisnici ovog programa četvrtinu novca dobijaju bespovratno, 70 procenata su kredit ili lizing, njihovo učešće je pet posto.

„Radi se preko lizing kuća i banaka, a kao partneri u realizaciju su uključeni Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije. Hvala EU koja je prepoznala projekat kao veoma bitan za napredak privrede u Srbiji“, rekla je Atanasković.

Ona je ocenila da su uslovi za dobijanje ovog novca nisu uopšte teški.

„Ove godine smo gledali da se korisnici maksimalno oslobode hipoteka na kuće ili firme, nego se uspostavljaju hipoteke na opremi. Iako važi do kraja godine mislim da će veoma brzo biti realizovan ovaj projekat podrške“, rekla je ona i podsetila da je prošle godine za sredstva bilo 1.000 prijava u prvom mesecu.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre rekao je da EU nije samo prvi trgovinsk partner, niti samo prvi izvor stranih direktnih investicija, nego predstavlja budućnost Srbije.

„Ulažemo u mikro, mala i srednja preduzeća ovde u Srbiji, jer će to jednog dana biti preduzeća u EU“, rekao je on.

EU je podržao program sa 11 miliona evra kako bi srpska mala i mikro preduzeća mogla da kupe ključnu opremu koja im je neophodna da povećaju aktivnosti, dalje razvijaju, i poboljšaju pristup tržištu, dodao je on.

„Očekujemo da ćemo imati sredstva za oko 600 stotina zahteva malih i mikro preduzeća, da nabave opremu za unapređenje poslovanja“, rekao je on.

Žiofre je rekao da je u poslednjih nekoliko godina EU u Srbiji podržali ovaj sektor preduzeća u Srbiji sa više od 200 miliona evra, te da se pomaže i na unapređenju zakonodavnog okvira za olakšavanje poslovanja, kao i na podizanju inovacionih kapaciteta privrede, preko naučnog i fonda za inovacije.

Direktor Sektora za strateške analize PKS Mihailo Vesović ocenio je da ovako koncipiran program podrške za mala i mikro preduzeća rešava jedan od najvećih problema – finasiranja.

„Većina kompanija apostrofira to kao ključni problem a ovakav program rešava baš to pitanje. Korišćenje nove opreme podiže produktivnosti i efikasnost, stvara mogućnost otvaranja novih tržišta“, rekao je on.

Dodao je da ovaj program važan za mogućnost razvoja celog sektora jer su subvencije značajne kada kompanije imaju dodatne troškove za zanavljanje opreme.

(Tanjug)

