Martinovic: Na sajmovima zaposljavanja se zaposlilo 7000ljudi

BEOGRAD – Na sajmovima zapošljavanja koji su tokom ove godine održavani širom Srbije zaposlilo se oko 7.000 ljudi, izjavio je za Tanjug direktor Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Zoran Martinović.

„Raduje nas činjenica da smo u 2022. godini, posle pauze izazvane korona virusom, obnovili aktivnosti vezane za organizovanje sajmova zapošljavanja po Srbiji i ove godine to činimo intenzivno. Do sada smo održali više od 50 sajmova, a verujem da ćemo do kraja godine premašiti i cifru od 60 manifestacija na kojima se direktno susreću nezaposleni i poslodavci“, rekao je on.

Istakao je da se na sajmovima pojavilo više od 1.000 poslodavaca koji su prijavili više od 10.000 slobodnih radnih mesta.

Prema njegovim rečima Nacionalna služba za zapošljavanje na sajmovima pruža značajnu podršku i poslodavcima i nezaposlenima.

„Tu predstavljamo i aktuelne finansijske programe koje poslodavci mogu da iskoriste i da na taj način angažuju radnike koji na sajam dođu u potrazi za poslom. Nezaposleni takođe mogu da dobiju korisne informacije i pomoć oko toga kako da napišu cv“, pojasnio je Martinović.

Dodao je da u pripremi sajma, lokalne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje za učešće na sajmu pozivaju poslodavce za koje znaju da imaju mogućnost da zapošljavaju.

„Naše filijale imaju kontakte sa poslodavcima i tačno znamo koji poslodavci su statični i nemaju prostora da ponude nova radna mesta, pa njih i ne zovemo, već one koji mogu da zapošljavaju. Shodno tome pozivamo i nezaposlene čiji su profili srodni onome što poslodavci traže, kako bi se ponuda i potražnja podudarile u najvećem stepenu“, objasnio je Martinović.

Nacionalna služba za zapošljavanje na svom sajtu redovno obaveštava o predstojećim sajmovima zapošsljavanja, pa nezaposleni i poslodavci i na taj način mogu da se informišu kada se i gde održava sajam.

(Tanjug)

