MAT: U novembru zabeleženo slabljenje privredne aktivnosti

BEOGRAD – Podaci za novembar 2020. godine u celini pokazuju slabljenje privredne aktivnosti i napuštanje tendencija njenog daljeg oporavka posle aprila, naveo je ekonomista Stojan Stamenković u novom broju Makroekonomskih analiza i trendova (MAT).

Konstatuje se da je u novembru industrijska proizvodnja opala i da je posebno izrazit međugodišnji pad proizvodnje prerađivačke industrije koja je dublji pad imala samo u aprilu i maju.

Na novembarski nešto blaži pad ukupne industrijske proizvodnje uticao je međugodišnji porast proizvodnje rudastva i elektroprivrede.

„Sada je već izvesno da će I u celoj 2020. Godini proizvodnja prerađivačke industrije biti nešto manja nego u prethodnoj godini“, konstatuje Stamenković.

U novembru je spoljnotrgovinska razmena porasla do apsolutno najveće vrednosti do sada i to zahvaljujući povećanju uvoza, navodi on i dodaje da je pokrivenost uvoza izvozom smanjenja do najmanje vrednosti posle aprila.

U novembru je zabeležena i redukcija međugodišnje stope rasta vrednosti prometa u trgovini na malo skoro do vrednosti iz novembra 2019. godine.

Mesečna inflacija u novembru je zaustavljena, a godišnja je umanjena, konstatuje Stamenković u MAT.

(Tanjug)

