Matic: Cene osnovnih namirnica ostaju iste i narednih 90 dana

BEOGRAD – Ministarka trgovina, turizma, telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je danas da će cene osnovnih životnih namirnica ostati nepromenjene i 90 dana posle 8. februara.

„Cene osnovnih životnih namirnica ostaju nepromenjene u narednih 90 dana, počev od 8. febuara. Iste namirnice kao i ranije obuhvacehene su ovom uredbom vlade – brašno, ulje, mleko, svinjski but. Nije bilo dodavanja novih namirnica, smatramo da se ova uredba pokazala kao jako dobra“, rekla je Matić za televiziju Prva.

Ona je navela da je odluka vlade (o namirnicama) stupila na snagu pre dva meseca i da je doprinela stabilizaciji cena na ovdašnjem tržištu, a dovela je i do dobre snabdevenosti ovim namirnicama.

„Zaštitili smo najugroženije socijalne kategorije stanovništva. Nije došlo do skakanja cena, preprodavanja ovih namirnica…Tržišna inspekcija je bila odgovorna i radila je vredno. Verujem da ćemo dobro pregurati i narednih šest meseci, za koje stručnjaci kažu da će biti turbulentni na svetskom nivou“, dodala je ona.

Matić ukazuje na to da su u čitavom svetu cene hrane skočile, objašnjasvajći da su cene sirovina poskupele, a pre svega, poskupele su cene energenata.

„Interesantno je da UN i njihova Agencija za hranu izdala prvi izveštaj ove godine, gde se kaže da je Evropa jedan od pogođenijih kontinenata kada je reč o cenama i predviđanjama sa hranom. To je povezano sa kovidom i sa sve neizvesnijom klimatskom situacijom u svetu i Evropi. Inflacija i cene su se kretale od 30 do 70 odsto u svetu, jestivo ulje je negde poskupelo i do 70, i kod nas je dostiglo rekordnu cenu. Poskupeli su voće i povrće, ali to je zbog poskupljenja energenata“, objasnila je ministarka.

Srbija je, kako je rekla, prošla kroz stagnaciju kada je u pitanju rast cena i to je ohrabrujuće, dodaje Matić.

„Međutim, ne ohrabruju nas izveštaji agencije UN, koji govore o globalnom tržištu, i tu se neće smirivati situacija u prvoj polovini 2022. godine. Zato smo odlučili da produžimo uredbu vlade. Ali u drugoj polovini 2022. očekujemo da će doći do stabilizacije tržista, energenata, hrane. Mi smo veliki proizvođači hrane, nema razloga za brigu. Biće dovoljno hrane za naše potrebe i za izvoz“, istaka je ona.

Komentarišući embargo Srbiji na izvoz u Belorusiju – mere Minska će zasad trajati šest meseci, a tiču se proizvoda kao što su meso, mlečni proizvodi, voće, povrće i neki drugi prehrambeni proizvodi, Matić je kazala da „imamo skromnu razmenu sa Belorusijom“.

„U ukupnom izvozu, Srbija malo više od 50 miliona dolara izvozi tamo, većina su putničke gume, neka stočna hrana…skoro da nema prehrambenih proizvoda. Ovo može na EU da se odrazi, na nas vrlo malo“, frekla je Matić.

Ministarka se osvrnula i na turističku sezonu prošle godine.

„U jednoj od najtežih posleratnih godina, po deviznim prilivu, dostigli smo najbolju godinu ikada, to je bila 2019. godina – 1,4 milijardi evra bio je devizni priliv od turizma u 2021. godini, zabeleženo je preko 10 miliona noćenja. U 2022. ulazimo sa značajnim povećanjem dolazaka stranih turista. Očekujemo da će biti ovo godina oporavka srpskog turizma“, zaključila je ona.

(Tanjug)

