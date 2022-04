Matic: Dunav i njegove obale okosnica razvoja turizma u Sremu

INĐIJA – Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić ocenila je danas prilikom posete Inđiji da je Dunav i turistička ponuda duž njegovih obala okosnica razvoja turizma u Sremu i samoj Inđiji i da će to u narednom periodu biti prioritet u finansiranju projektnih aktivnosti i resornog ministarstva i opštine.

Matić je sa predsednikom opštine Inđija Vladimirom Gakom razgovarala o uspesima koje je ostvarila ova opština, kao i o planiranim projektima za dalji razvoj turizma, saopštilo je Ministarstvo turizma.

„ Angažovanost u radu Turističke organizacije (TO) Inđije, prepoznavanje značaja razvoja turizma od strane lokalne samouprave, kao i velika podrška tom razvoju od strane resornog ministarstva, rezultirala su time da se TO Inđija našla među tri najbolje turističke organizacije na izboru za dodelu nagrade Turistički cvet za 2021. godinu“, podsetila je Matić.

Ona je sa svojim domaćinima obišla i jedini tematski turistički park za decu u Srbiji koji se bavi istorijom Kelta „Keltsko selo“, kao i novootvorenu galeriju „Adligat“, inače prvi muzej u opštini Inđija.

Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija podsećaju da je ovo ministarstvo od 2015. godine do sada, za projekte razvoja turizma u opštini Inđija opredelilo više od 55 miliona dinara.

(Tanjug)

