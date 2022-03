Matić: Neće poskupeti osnovne namirnice, Robne rezerve pune

BEOGRAD – Ministarka trgovine Tatjana Matić izjavila je danas da su Robne rezerve pune, da je srpsko tržište dobro snabdeveno osnovnim namirnicama i da će vlada ukoliko bude potrebno produžiti ograničenje cena, koje po važećim uredbama traje do početka maja.

„Snabdevenost tržišta je odlična i tako će i ostati. Uredba (o ograničenja cena osnovnih namirnica) je na snazi i ukoliko bude potrebe, mi ćemo je produžiti na joše jedan period“, rekla je Matićeva Tanjugu.

Podsetila je da je vlada donela Uredbu o ogranicenju visine cena osnovnih životnih namirnica: šećera kristala u pakovanju od jednog kilograma, brašna tipa T- 400 glatkog u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, brašna tipa T-500 u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, jestivog suncokretovog ulja od jednog litra, kao i svinjskog mesa – but i UXT mleka sa 2,8 procenata mlecne masti u pakovanju od jednog litra, i navela da ona važi do 2. maja.

Matićeva dodaje da uredba o ograničenju cene hleba „sava“ od brašna tipa 500 važi do 10. maja.

Istakla je da se svi maloprodajni i veleprodajni objekti pridržavaju ograničenja cena.

„Kada govorimo o Robnim rezervama, one su pune. Vlada je već donela odluku i one su dva puta reagovale, sa pozajmicom brašna odnosno žita, prvo je bilo 20.000 i 30.000 tona, što je išlo ka mlinarima i pekarima. Reagovali smo zbog cene hleba i kako bi snabdevenost tržišta bila dobra“, navela je ministarka za Tanjug.

(Tanjug)

