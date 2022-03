Matić: Ponosni smo na izgradnju Ribarskog naselja u Priboju

PRIBOJ – Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić razgovarala je danas u Priboju sa predsednikom opštine Lazarom Rvovićem i direktorom turističke organizacije Vladanom Radovićem o uspehu industrijske zone u ovom gradu, infrastrukturnim projektima koje je ovo Ministarstvo do sada realizovalo i budućim projektima u unapređenju turizma.

„Posebno smo ponosni na izgradnju Ribarskog naselja na Potpećkom jezeru u šta je Ministarstvo uložilo 38 miliona dinara. Takođe i na novoizgrađenu pešačko-biciklističku stazu gde smo uložili 35 miliona a to će doprineti ne samo proširenju turističke ponude već i poboljšanju kvaliteta života građana“, istakla je Matić a saopštilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Ministarka je naglasila da Priboj obiluje mnogim prirodnim i kulturno-istorijskim bogatstvima koja predstavljaju značajan turistički potencijal.

Obišla je i jednu od najstarijih kuća u Srbiji – kuću Jevđevića, kao i novoizgrađenu stazu zdravlja, navodi se u saopštenju i dodaje da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija od 2015. do 2021. godine za projekte razvoja turizma u Priboju opredelilo 95,2 miliona dinara.

