Matic: Prijava za vaucere od 15.000 din od sutra u postama

BEOGRAD – Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je da će građani od sutra u svim poštama u Srbiji moći da se prijave za vaučer od 15.000 dinara za odmor u Srbiji, a oni su koji su početkom godine dobili vaučer od 5.000 dinara moći će, takođe, da se prijave kako bi dobili razliku od 10.000 dinara.

Matić je za RTS objasnila da je rok da se iskoriste vaučeri 31. oktobar, te napominje da je minimum pet noćenja.

„To je novih 200.000 vaučera u vrednosti od 15.000 dinara. Osim naših građana, pozvala bih i ugostitelje da se prijave. Do sada smo na listi imali više od 2.700 ugostiteljski objekata“, rekla je ministarka Matić.

Prema njenim rečima, osim ovih 200.000 vaučera u iznosu od 15.000 dinara, građani koji su već iskoristili svoje pravo i dobili vaučere početkom godine u iznosu od 5.000 dinara imaće pravo da apliciraju ponovo za razliku od 10.000 dinara. „To ne ulazi u ovaj broj od 200.000 vaučera“, naglasila je ministarka.

Država je obezbedila tri milijardi dinara za novih 200.000 vaučera za penzionere, nezaposlene, studente i one koji zarađuju manje od 70.000 dinara.

Govoreći o proceduri prijave, Matićeva je navela da je građanima potrebna i rezervacija kod ugostitelja kod kojeg žele da provedu odmor, kao i da ona zavisi od toga da li se prijavljuje student, penzioner, nezaposlena osoba…

Ministarka kaže i da se svaki godine obara rekord kada je reč o brzini podele vaučera, te da su najtraženije destinacije banje.

„Ovo će značiti i građanima, kao i našoj domaćoj turističkoj i ugostiteljskoj industriji“, ističe Matićeva.

Istakla je da je prošla godina bila rekordna kada je reč o domaćem turizmu.

„U vreme kovida koje je bilo najteže za sektor turizma i ugostiteljstva, Vlada je imala dobre i izbalansirane mere koje su bile usmerene na mere podrške tom sektoru. To je dalo rezultate“, naglasila je Matićeva.

Prema njenim rečima, isti trend se nastavlja, a u ovom trenutku preko 5,5 miliona noćenja je u Srbiji, a rast dolazaka stranih turista je preko 150 odsto.

Naglašava da je Srbija je postala regionalno najtraženija destnacija, kao i da je u svetskim okvirima postala interesantna lokacija.

(Tanjug)

