Matijević:Očekujemo pomoć države da sačuvamo agencije

BEOGRAD – Predsednica Udruženja turistickih agencija Srbija (UTAS) Marija Matijević rekla je danas da je istekao rok po kome su agencije koje su primile prvu tranšu državne pomoći zbog problema izazvanih pandemijom bile obavezne da zadrže radnike i da će oni ostati bez posla ukoliko država ponovo ne pomogne.

„Nadamo se da će država imati sluha za nas i pozitivno odgovoriti na dopis koji smo u četvrtak poslali novoj ministarki turizma Tatjani Matić. U dopisu smo tražili da do kraja sledeće sedmice razgovaramo o našim gorućim problemima i sačuvamo agencije“, kazala je Matijević u izjavi za Tanjug.

Ona je upozorila da ukoliko turističke agencije ne dobiju finansijsku pomoć i ako se ne nađe rešenje za problem sa polisama osiguranja, oko 4.000 zaposlenih u agencijama će ovih dana ostati bez posla, a agencije će se zatvoriti.

„Danas imamo situaciju da se na društvenim mrežama ljudi opraštaju od branše. Tako će i biti ako nam država ne pomogne“, rekla je ona.

Dodala je da bi drugi talas otpuštanja i zatvaranja agencija mogao da usledi početkom sledeće godine, do kada su radnike obevezni da zadrže oni koji su dobili drugi deo pomoći države.

Udruženja turističkih agencija, između ostalog, traže da se organizatorima turističkih putovanja pomogne sa bespovratnih milion do pet miliona dinara, zavisno od vrste licence.

Udruženje turističkih agencija (UTAS) i Asocijacija nezavisnih turističkih agencija (ANTAS) juče su ponovo apelovali na resorno ministarstvo da hitno reši problem blokade rada turističkih agencija i upozorili da će 4 000 ljudi ostati bez pola.

Blokada agencija, kako su naveli, povećava šanse da one masovno bankrotiraju i tako ostave putnike bez zamenskih putovanja.

(Tanjug)

