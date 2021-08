Mediji: Uskoro sistem koji će pratiti i proveravati svih 600.000 državnih plata u Srbiji

U Srbiji uskoro počinje da se primenjuje novi sistem koji će pratiti i proveravati svih 600.000 plata u javnom sektoru, kao i sve druge isplate, naknade i dažbine, onjavio je danas list „Blic“.

Novi sistem obuhvatiže više od 10.000 korisnika državnog novca, a projekat je dogovoren sa Medjunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Kako je navedeno, prvi put na jednom mestu postojaće tačna evidencija o svim isplatama radnicima iz državne kase, pa će se u sekundi dolaziti do iznosa njihovih plata, ali i do naknada za učešće u različitim odborima, koje su često i veće od same zarade.

Na projektu će direktno raditi 3.000 ljudi, a ceo sistem će u javni sektor biti uveden fazno.

Prve promene treba očekivati u sektoru rada, zapošljavanja i socijalne politike, a zatim u sektorima kulture i pravosudja, preneo je list.

U drugoj fazi novi obračun zarada i njihova bolja kontrola biće uvedeni u sektor prosvete, a nakon toga i u zdravstvo.

U poslednjoj fazi projekta će dobiti i lokalne samouprave, a sve treba da bude završeno do kraja 2023. godine.

Novi projekat, kako je navedeno, omogućiće potpunu kontrolu zarada i praćenje zapošljavanja u javnom sektoru, bolje planiranje budžeta korisnika javnih sredstava u delu koji se odnosi na plate.

To znači da će biti kontrolisani rashodi izvršene isplate za sve zaposlene u javnom sektoru u realnom vremenu, a time otklonjene moguće greške u obračunima zarada pre njihove isplate, kao i sve eventualne zloupotrebe, naveo je „Blic“.

Plate zaposlenih u javnom sektoru su za 100 evra su veće nego kod onih koji rade kod privatnika i iznose sada 73.277 dinara, dok je 61.529 dinara prosečna zarada u privatnom sektoru.

(Beta)

