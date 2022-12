Memić: Ova godina će biti naša najbolja turistička godina, vaučeri i 2023.

BEOGRAD – Ova godina bi, prema oceni ministra turizma Huseina Memića mogla biti najuspešnija turistička godina u Srbiji i kada je reč o broju dolazaka turista i broju noćenja koja su oni ostvarili, kao i po deviznom prilivu od turizma.

Memić je u razgovoru sa novinarima na dodeli nagrade „Turistički Cvet 2022“, najavio da će i sledeće godine biti deljeni turistički vaučeri za odmor u Srbiji i naveo da je za ovu svrhu izdvojeno 500 miliona dinara za 100.000 posetilaca.

„U budžetu za sledeću godinu je za turističku infrastrukturu izdvojeno 822 miliona dinara, na čemu sam zahvalan Vladi Srbije i Ministarstvu finansija“, rekao je on i naveo da će biti podržana dva važna projekta a to su izgradnja turističke marine na Srebrnom jezeru i spa-centra na Paliću, za šta je nedavno potpisan ugovor vredan 480 miliona dinara.

Prema njegovim rečima, velelepni spa-centar će biti najveći centar ove vrste od Beograda do Segedina a ovo ulaganje će biti najveće ulaganje u vojvođansku turističku infrastruktiru u poslednjih 30 godina.

Najavio je da će sledeće godine fokus biti na kineskom trzšistu i izneo uverenje da kada je o Kini reč, možemo da ponovimo 2019. kada su kineski turisti bili prvi po broju dolazaka u Srbiju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.