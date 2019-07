Menučin: Amazon limitira konkurenciju, uništava maloprodaju

VAŠHINGTON – Američki ministar finansija Stiven Menučin kaže da je Ministarstvo pravde SAD u pravu što istražuje poslovnu praksu kompanije Amazon u okviru svoje antimonopolske kontrole velikih tehnoloških kompanija.

„Mislim, ako posmatrate Amazon, iako postoje određene koristi, oni su uništili maloprodajnu industriju širom Sjedinjenih Država, tako da nema sumnje da su ograničili konkurenciju“, rekao je Menučin danas u intervjuu za tv mrežu CNBC.

„Smatram da je jako dobro što će javni tužilac to istražiti. Mislim da je to važno pitanje i radujem se što će on podneti izveštaj predsedniku i izneti svoje preporuke”, dodao je ministar finansija SAD.

Američko Ministarstvo pravde je u utorak saopštilo da će krenuti u obimnu antimonopolsku inspekciju velikih tehnoloških kompanija, što je izazvalo pad akcija Amazona, Alfabeta i Fejsbuka u produženom trgovanju.

Ministarstvo pravde je navelo će ispitati način na kojih su velike onlajn platforme „stekle tržišnu moć“ i da li su njihove prakse možda „smanjile konkurenciju, ugušile inovacije ili na drugi način naškodile potrošačima“.

Kako prenosi agencija Rojters, Menučin je takođe rekao u intervjuu da će on i američki trgovinski predstavnik Robert Lajtizer otputovati u Kinu u ponedeljak radi trgovinskih pregovora sa kineskim kolegama.

Precizirao je da će se pregovori održati u utorak i sredu u Šangaju, nakon čega uslediti nastavak razgovora u Vašingtonu.

Na pitanje o Guglovom poslu sa kineskom vladom, Menučin je rekao da on ne vidi da ijedna oblast poslovanja te kompanije, koja je u vlasništvu Alfabeta, na bilo koji način izaziva zabrinutost.

Britanska agencija podseća da je američki predsednik Donald Tramp prošle sedmice pozvao svoju administraciju da istraži to pitanje.

(Tanjug)