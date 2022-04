Meso „Proizvedeno u Srbiji“ nije sa farme koja koristi GMO

BEOGRAD – U svim prodavnicama u Srbiji od danas meso proizvedeno u našoj zemlji trebalo bi da ima oznaku „Proizvedeno u Srbiji“, a agroanalitičar i savetnik Ministra poljoprivrede Goran Đaković kaže da izborom domaćeg proizvoda građani biraju kvalitet, ali i podstiču domaću ekonomiju.

Kada kupite domaće meso, znate da to što ste kupili nije poteklo sa farme na kojoj se koristi genetski modifikovana hrana, ističe Đaković.

One je rekao za RTS da se na sastancima sa poljoprivednicima došlo do zaključka da bi moglo da dođe do povećane prodaje domaćih poljoprivrednih proizvoda, naročito mesa, ukoliko bi imali oznaku „Proizvedno u Srbiji“.

„Treba da ukažemo kupcima šta je proizvedeno u Srbiji, jer oni veruju i znaju da je bolji kvalitet proizvoda, nego uvozni artikli. Na ovaj način podstičemo i poljoprivredne proizvođače, kroz promociju njihove proizvodnje“, naglašava Đaković.

Od obeležavanja domaćeg mesa, srpski poljoprivrednici očekuju veću prodaju i stabilizaciju otkupne cene, koja je višegodišnji problem.

Prema rečima Đakovića, nema nikakve dileme da je domaće meso boljeg kvaliteta u odnosu na uvozno, jer se proizvodi u farmama gde se ne koristiti GMO hrana.

„Samim izborom domaćeg mesa, znate da to što se kupili nije poteklo sa farme gde se koristi genetski modifikovana hrana“, ukazuje Đaković.

Kaže da su cene mesa oscilirale u prethodnom periodu, ali da se da to dešavalo, kako objašnjava, zato što je pala tražnja zbog uskršnjeg posta, ali da će se posle praznika cene stabilizovati.

Država je donela meru zabrane izvoza žitarica, osim za zemlje regiona, a Đaković smatra da je ta mera efikasna.

„Morali smo da stabilizujemo i sopstveno tržište da nam cene ne bi divljale, a s druge strane da nam pšenica ne bi prekomerno otišla u izvoz. Pokazali smo se kao odgovorni, jer smo dozvolili izvoz za zemlje sa kojima imamo saradnju“, dodaje.

Govoreći o poskupljanje hrane u Srbiji zbog rata u Ukrajini, Đaković navodi primer cene malina.

„Cena kilograma malina indentična je ceni mlevenog mesa od junetine. Sve se na svetu menja, a top vesti su poljoprivreda i hrana“, zaključuje agroanalitičar Goran Đaković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.