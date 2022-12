Mićović: Nafte će sigurno biti dovoljno do februara

BEOGRAD – Iako je danas stupio na snagu naftni embargo Evropske unije na rusku naftu koja stiže morskim putem, a samim tim i prekid dotoka ruske nafte naftovodom „Janaf“ u Srbiju, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović smatra da se ni danas ni narednih dana neće ništa neće dogoditi, jer su uveliko ugovorene isporuke nafte do kraja godine.

Evropska unija stavila je rampu na uvoz ruske nafte koja stiže morskim putem i ograničila njenu cenu na 60 dolara po barelu. Rusija ne prihvata taj limit ni po cenu smanjenja proizvodnje. Iako je pet članica Unije izuzeto od te sakcije zabrana važi i za Srbiju – prekinut je dotok ruske nafte naftovodom „Janaf“.

„Danas se ništa neće dogoditi, neće se dogoditi ni narednih dana – sirova nafta se kupuje terminskim ugovorima i već su uveliko ugovorene isporuke do kraja godine i januar je čak završen“, objasnio je Mićović gostujući na RTS-u.

Ukazao je da u tom smislu ova mera neće dovesti do problema, tj. ugrožavanja snabdevenosti i da to pokazuju cene sirove nafte koje su u petak bile 89 dolara po barelu, a danas su 86, što, ističe, znači da su cene stabilne.

Što se tiče zabrinutosti vozača da će gorivo na pumpama poskupeti, Mićović ističe da su već tri nedelje cene goriva na našim pumpama u padu.

„Rizici postoje, ali ne postoji ništa što bi sada neposredno ugrozilo snabdevenost i što bi podiglo cene. Za sada je sve pod kontrolom“, kaže generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije.

On upozorava da je 5. februar potencijalni rizik, jer tada stupa na snagu zabrana uvoza derivata nafte iz Rusije u Evropsku uniju.

„Tada će se pojaviti jedan ozbiljan nedostatak dizela. Treba da se spremamo svi za 5. februar više nego za ovaj 5. decembar, jer sirova nafta lakše nekako uspeva da promeni svoje tokove i da dođe do Mediterana u dovoljnim količinama“, ističe Mićović.

On smatra da NIS ne može u potpunosti da odgovori zahtevima tržišta, kao i da je jako bitno da postoji komponenta uvoza.

„Jako je važno da sačuvamo uvoz, jer jednom kada prekinemo i kada ti derivati završe na nekom drugom tržištu – neće biti tako jednostavno vratiti ih nazad i zato kod formiranja cena jako je bitno da to bude na tom nivou koji pokriva troškove uvoza“, objašnjava Mićović.

On ističe važnost zaliha nafte, koje, kako navodi, ne služe da se prebrodi kriza, već da premoste do rešenja i nekog novog izora snabdevanja ukoliko dođe do poremećaja.

Država kaže da su skladišta puna i da ima rezervi za dva meseca, a kada je reč o zalihama naftnih kompanija, Mićović kaže da su operativne zalihe formirane na nivou četiri dana prosečne potrošnje.

„Poremećaju nastaji našom ili ne našom voljom ili greškom, svejedno oni su mogući. Zbog toga je važno da te zalihe budu što veće i da nam daju više prostora i vremena da prebrodimo potencijalni poremećaj“, poručio je Mićović.

