Ministar energetike Ukrajine: EU da prekine nabavke od Gaspro

PARIZ – Evropa mora da prestane da nabavlja gas od ruske državne kompanije Gasprom, izjavio je danas Herman Haluščenko, ukrajinski ministar energetike.

Haluščenko je u intervjuu za Rojters rekao da je za žaljenje to da su se, kako kaže, isporuke ruskog gasa 27-članom bloku povećale nakon ruskog napada na Ukrajinu.

On je takođe naveo da Kijev radi na tehničkim stvarima za povezivanje zemlje na evropsku elektromrežu s ciljem da se to završi do 14. marta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.