Ministar UAE: „Ne može svet jednostavno da isključi naftu“

ABU DABI – Izvršni direktor Nacionalne naftne kompanije Abu Dabija (ADNOC) i ministar industrije i tehnologija UAE, Sultan al-Džaber, smatra da svet ne može „jednostavno da isključi“ ugljovodonike i da industrija nafte i gasa treba da investira preko 600 milijardi dolara godišnje do 2030. da bi se zadovoljila očekivana tražnja.

Al-DŽaber je ovaj stav izneo na ADIPEC konferenciji o nafti i gasu otvorenoj danas u Abu Dabiju nakon klimatskog samita UN u Glazgovu, koji je završen sporazumom u kojem su fosilna goriva prvi put direktna meta kao ključni pokretač globalnog zagrevanja.

„Globalna zajednica je upravo zaključila COP26 i, sve u svemu, to je uspeh. Ako želimo da uspešno pređemo na energetski sistem sutrašnjice, ne možemo jednostavno da se isključimo iz današnjeg energetskog sistema. Ne možemo samo da pritisnemo prekidač“, rekao je on, prenosi Rojters.

Ministar Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji će 2023. biti domaćin samita COP28, ponovio je ovom prilikom poziv za pragmatičan pristup borbi protiv klimatskih promena uz obezbeđivanje globalne energetske bezbednosti.

Proizvođači nafte iz sastava Organizacije zemalja izovnica nafte (OPEK), kojoj pripadaju i Emirati, branili su na samitu u Glazgovu buduću ulogu fosilnih goriva, tvrdeći da bi svet mogao da smanji emisije gasova staklene bašte, a da ne odustane od nafte i gasa.

Al-DŽaber je rekao da ADNOC planira da poveća svoje proizvodne kapacitete na pet miliona barela dnevno do 2030, radeći istovremeno na smanjenju intenziteta emisije ugljenika.

Kako je naveo, ADNOC će proširiti kapacitete za hvatanje i skladištenje ugljenika sa sadašnih 800.000 tona godišnje na pet miliona tona, a od januara 2022. će priključiti nuklearnu i solarnu energiju na svoju energetsku mrežu.

„To će značajno smanjiti operativne emisije ADNOC-a i omogućiće nam da pređemo više od jedne trećine puta ka ciljanoj stopi smanjenja intenziteta emisije ugljenika do 2030“, rekao je on, dodajući da će to takođe doprineti cilju UAE da dostigne neto nultu emisiju do 2050. godine.

Al-DŽaber je poručio da će ova arapska država Persijskog zaliva učiniti da COP28 bude „katalizator praktičnih, komercijalnih, održivih energetskih rešenja“.

(Tanjug)

