Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na Salonu automobila

BEOGRAD – Na 55. Međunarodnom salonu automobila, koji se na Beogradskom sajmu održava do 28. marta, prvi put se na posebnom štandu predstavlja Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Na štandu Ministarstva u hali broj 2, predstaviće se javna preduzeća “Putevi Srbije” i “Koridori Srbije”, kao i Agencija za bezbednost saobraćaja, koje će, svaka u svom domenu, predstaviti posetiocima sajma sve usluge koje nude, ali i ukazati na značaj odgovornog ponašanja u saobraćaju.

Tako će, navodi se u saopštenju Ministarstva, kroz različite video spotove, flajere, knjige, ali i kratke i zanimljive edukativne forme, svi posetioci moći da se informišu kako o pogodnostima koje nude javna putarska preduzeća, tako i načinima na koje mogu da sačuvaju svoj i tuđe živote u saobraćaju.

Predstavnici JP “Putevi Srbije” posetiocima će ukazati na sve prednosti i visok kvalitet usluga iz oblasti elektronske naplate putarine, pružiti kvalitetne informacije o elektropunjačima i drugim aktivnostima koje to preduzeće sprovodi u cilju unapređenja sistema naplate putarine i saradnje sa korisnicima.

Takođe, promovisaće i jedinstvenu platformu za elektronsku naplatu putarine koja je trenutno dostupna isključivo fizičkim licima na teritoriji Srbije, a u narednoj fazi, očekuje se pristupanje zemalja regiona, prvenstveno onih koje učestvuju u projektu “Otvoreni Balkan“.

Zainteresovani posetioci će moći da zaključe ugovor o kupovini uređaja za ENP, izvrše dopunu uređaja za elektronsku naplatu putarine ili za isti vežu svoju platnu (debitnu/kreditnu karticu) i time dodatno olakšaju putovanje.

Takođe, svi koji posete stand Ministarstva, moći će da se informišu o tome kako napreduju veliki projekti iz oblasti putne infrastrukture, među kojima su najznačajnii autoput Sremska Rača – Kuzmin, sa mostom preko reke Save, obilaznica oko Beograda, brza saobraćajnica Novi Beograd – Surčin, koja će biti puštena u saobraćaj već 31. marta, autoput od Preljine do Požege, saobraćajnica Iverak – Lajkovac i drugi.

Istovremeno, JP “Putevi Srbije” i na ovom salonu automobila nastavlja edukativne kampanje u cilju podizanja svesti o bezbednosti u saobraćaju – „Tri sekunde ceo život“, „Ne vozi zaustavnom trakom, ne zaustavljaj život“ i „Znak znači život“.

Kroz druženja sa poznatim automobilistima, ali i ozbiljnim razgovorima sa onima koji su preživeli saobraćajne nesreće i najbolje znaju kako jedan trenutak sopstvene ili tuđe nepažnje može da bude koban, Agencija za bezbednost saobraćaja i na ovom salonu nastavlja svoju misiju podizanja svesti javnosti o tom važnom pitanju.

Svakog dana posetioce čeka simulator prevrtanja, a oni koji budu seli u automobil i na svojoj koži osetili kako izgleda kada se vozilo prevrne, teško da će više sesti u auto, a da ne vežu sigurnosni pojas.

Tu ih čekaju i simulator “pijane naočare”, a moći će da pogledaju i kako radi “presretač” Saobraćajne policije.

Svi koji posete štand Ministarstva u danas u 15 sati moći da se druže sa autobomilistom Nikolom Miljkovićem, dok će njegov kolega, Dušan Borković družiti sa posetiocima u petak u podne.

Tokom sutrašnjeg dana, posetioci će moći da čuju potresna svedočenja žrtava saobrajaćajnih nezgoda, koje će kroz svoja iskustva ukazati drugima kako da se sačuvaju.

Subota će biti rezervisana za najmlađe, koji su i najugroženiji učesnici u saobraćaju, pa će ih tog dana “Pažljivko” naučiti kako da se bezbedno ponašaju u saobraćaju. Mališane očekuju radionice, a najsrećniji u nagradnoj igri dobiće na poklon autosedišta.

U nedelju će “Pošta Srbije” i “Putevi Srbije” potpisati Sporazum o prodaji uređaja za elektronsku naplatu putarine.

Pre nego što pod kupole Beogradskog sajma danas budu došli prvi posetioci, salon je sinoć svečano otvorio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

(Tanjug)

