Ministarstvo poljoprivrede: Nema spornih proizvoda u Srbiji, pojačane kontrole bezalkoholnih pića

Predstavnik Odeljenja poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede Srbije Nenad Vujović izjavio je danas da se sporna flaširana voda Koka-kole, zbog koje je u Hrvatskoj u bolnici završilo nekoliko ljudi, ne nalazi na tržištu Srbije i istakao da su pojačane kontrole bezalkoholnih, osvežavajućih pića.

„Prvo što smo uradili je da proverimo da li je takav proizvod na našim rafovima ili nije. Taj proizvod se nije našao na našem tržištu, ali to nas nije sprečilo da mi nastavimo dalje kontrole“, kazao je Vujović za RTS.

Slučajevi trovanja, osim u Rijeci, Zagrebu i Varaždinu, prijavljeni su i u Splitu i Karlovcu, a Koka-Kola je saopštila da je povukla te proizvode sa hrvatskog tržišta.

Na pitanje šta je uzrok trovanja vodom, Vujović kaže da ni u Hrvatskoj nisu sigurni o čemu se radi.

„Prve analize koje su stigle pokazuju da su njihove laboratorije potvrdile da u toj vodi nema nečega što bi bilo tako iritantno za grlo i potrošače“, istakao je Vujović i dodao da treba sačekati istragu.

Govoreći o tome kako se u Srbiji kontrolišu bezalkoholna osvežavajuća pića, objasnio je da je pristup drugačiji za proizvode iz uvoza i one koji se proizvode u Srbiji.

„Proizvodi iz uvoza, kao i svi ostali prehrambeni proizvodi, ne mogu da uđu a da ih ne pregleda fitosanitarna inspekcija. Posle provere prateće dokumentacije, procene rizika da li nešto treba odmah da se ispita u laboratoriji, proizvod se nađe na domaćem tržištu uz obavezu uvoznika da on garantuje da je taj proizvod bezbedan i obezbedi dokaze za to“, navodi Vujović.

Kada je reč o domaćim prehrambenim proizvodima, naglasio je da je to bezbednosni sistem koji kontroliše Ministarstvo poljoprivrede i to tako da vide da li su preduzeti svi koraci da taj proizvod bude bezbedan.

„Naravno, tu je i monitoring naše službe, koja po našem planu na godišnjem nivou uzima uzorke da bi proverila da li ovaj sistem funkcioniše“, dodao je Vujović.

Naglasio je i da se sve provere vrše u referentnim laboratorijama.

„Mi imamo više od 50 laboratorija koje ozbiljno mogu da rade analize. Ministarstvo poljoprivrede svoje službene kontrole vrši koristeći usluge tih laboratorija“, kazao je Vujović.

Prema njegovim rečima, ima dovoljno obučenih ljudi da tako nešto ispitaju u veoma kratkom roku.

Na pitanje šta se sve kontroliše, Vujović je naveo da se kod osvežavajućih bezalkoholnih pića kontrolišu pesticidi, da li se u njima nalaze teški metali i da li su mikotoksini prisutni, ali da se vrše i mikrobiološka ispitivanja.

„Postoje pravilnici koji definišu parametre koje treba pratiti kod tih proizvoda. Ukoliko se u svetu pojavi neka novina, onda pojačavamo kontrolu u tom smislu“, napomenuo je Vujović.

U slučaju trovanja u Hrvatskoj reč je o velikom proizvođaču – Koka Koli, a Vujović je istakao da takve kompanije imaju i svoje interne kontrole.

„Kao inspektori lako ćemo kontrolisati taj deo velikih sistema, jer oni imaju uređenu dokumentaciju na pravi način i brinu se o svojim proizvodima“, kazao je on.

Objasnio je da je zato lakša kontrola u velikim kompanijama nego u manjim.

„Svi oni imaju velike sisteme i timove, tehnologe, hemičare koji se brinu o bezbednosti i kvalitetu. U ovim manjim, naravno, to nemaju. Tu onda nastupamo kao inspektori i onda radimo taj deo posla“, naveo je Vujović.

Objašnjavajući kako izgledaju te kontrole, kazao je da se pre svega postavi procena rizika na koji način i u kom nivou će kontrolisati dotičnog proizvođača.

„To je plan koji je zasnovan na osnovu svih informacija koje mi imamo o tom proizvođaču – da li se u prethodnom periodu nešto dešavalo loše, da li imamo informacije da je njihov proizvod rizičan. Pre svega kontrolišemo da li je on uspostavio sistem koji garantuje da proizvodi bezbedan proizvod, što je na kraju krajeva u zakonu zapisano. Ukoliko je sve to u redu, mi onda u tom drugom krugu preko monitoringa proveravamo da li to što smo proverili na licu mesta i na tržištu funkcioniše, uzimajući uzorke, dobijajući rezultate“, precizirao je Vujović.

Istakao je da ukoliko se ustanovi da nešto nije u redu sa proizvodom, on se odmah povlači iz prodaje.

„Što se tiče poljoprivredne inspekcije, mi istog momenta reagujemo na pravi način – povlačenje robe i zabrane prometa. I to od onog momenta kada se čak i sumnja, ne samo kad imamo dokaz da je proizvod nebezbedan“, ukazao je Vujović.

Dodao je i da je zakonska obaveza proizvođača da isto to uradi ukoliko sam ustanovi da postoji sumnja da proizvod nebezbedan.

Govoreći o tome da li je nakon ovih slučajeva trovanja u Hrvatskoj pojačana kontrola i u Srbiji, Vujović je naveo da su upravo jedan od načina planiranja kontrola sve informacije koje dobijaju sa strane.

„Ovo je jedna situacija gde smo dobili određene informacije, na osnovu toga pojačavamo naš nadzor u toj oblasti i na kraju krajeva rezultat je uvek zaštita potrošača, to nam je cilj i to pokušavamo da uradimo na pravi način“, dodao je Vujović.

Naglasio je da je ta kontrola pojačana i na granicama, pri uvozu tih proizvoda, a ne samo na rafovima.

„Govorimo o svim službama, pre svega zato što je to proizvod iz uvoza. Moje kolege iz Uprave zaštite bilja su već preduzele mere, razgovarao sam i juče i prekjuče s njima, imaju informaciju da se nešto dešava, svaki proizvod i sličan proizvod koji se nađe sada se posebno posmatra“, kazao je Vujović.

Zaključio je i da nema spornih proizvoda na tržištu Srbije.

(Beta)

