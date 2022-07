Minoran broj žalbi putnika, često prerano u medijima

BEOGRAD – Trenutno ima 300 žalbi putnika na turističke agencije što je minoran broj u odnosu na oko 600.000 ljudi koji su uplatili, letovali i treba da letuju, rekao je danas direktor nacionalne asocijacije turističkih agencija YUTA Aleksandar Seničić.

„Govorimo o promilima žalbi. To je minoran broj. To se u drugim branšama događa ali mediji ne forsiraju. Nama je problem što se forsiraju priče u medijima bez da se provere okolnosti“, rekao je on za Pink.

Pozvao je putnike da iskoriste mehanizam koji postoji, obrate se prvo predstavnicima agencija, pa agencijama, zatim turističkim inspektorima, a ne da odmah idu u medije.

Upozorio je da u slučaju iznošenja neistina, što ugrožava ugled turističke agencije, i smanjuje joj zaradu, mogu biti tuženi.

„Moramo da se štitimo od neosnovanih žalbi koje se prvo vide u medijima. Uvek smo tu da pojasnimo u medijima, nikada nismo branili neke koji su radili van zakona, za to moraju da odgovaraju“, rekao je on.

