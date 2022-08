Mister D stigao do 1.200 restorana, dostupan u osam gradova

BEOGRAD – Aplikacija za dostavu hrane Mister D stigla je do 1.200 restorana, koji su ostvarili saradnju sa ovim domaćim servisom, a on je dostupan u osam gradova Srbije i to u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu, Leskovcu i Pančevu, saopštio je Mister D.

Direktor Mister D Marko Stanković je izjavio da Mr.D brine o svojim korisnicima i da želi da im to i pokaže na svakom koraku.

„Upravo zbog njih, redovno radimo na unapređenju kako aplikacije, logističke i korisničke podrške, tako i na broju i raznovrsnosti restorana koji su svakodnevno u ponudi. Posle samo osam meseci rada, stigli smo do 1.200 restorana sa kojima smo ostvarili saradnju, što je velika stvar”, rekao je on.

Iz Mr.D navode i da svakodnevno raste broj zadovoljnih korisnika koji na aplikaciji redovno mogu pronaći brojne akcije i popuste.

„Korisnici svakodnevno mogu pronaći brojne akcije, a trenutno, omiljenu hranu mogu naručiti na popustu do 50 odsto. Sve dok traje sezona godišnjih odmora, zadovoljstvo nam je ako možemo na bilo koji način da im olakšamo, kako bi ove letnje dane mogli maksimalno da iskoriste“ rekao je Stanković.

Dodao je da Mr.D za naredni period planira nova širenja i iznenađenja.

Aplikacija Mister D Local Food Delivery se može preuzeti sa App ili Play stora .

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.