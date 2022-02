Momirović: Brza pruga za putnike biće otvorena 15. marta

BEOGRAD – Brza pruga od Beograda do Novog Sada za komercijalni saobraćaj biće puštena 15. marta, najavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

U izjavi za Tanjug, Momirović je naveo da je testiranje brze pruge i voza u toku, da će na toj liniji vozovi ići brzinom i do 200 kilometara na sat i zbog toga apelovao na građane da ne pretrčavaju preko pruge.

Naglasio je i da su kazne za to veoma velike.

„Brzu prugu za komercijani saobraćaj pustićemo 15. marta. To će biti najkvalitetnija železnička infrastruktura u istočnoj Evropi, na kojoj će saobraćati najbolji vozovi u svojoj kategoriji“, rekao je Momirović.

Ističe da je to povratak srpske železnice „na velika vrata“.

Ministar je dodao da su u toku radovi od Novog Sada do Subotice i kazao da se očekuje da će Beograd i Budimpešta biti spojene brzom prugom za tri i po godine.

Naveo je da Mađari malo kasne sa radovima u odnosu na nas.

„Kada završimo brzu prugu od Beograda do Budimpešte to će biti prava revolucija. To je pravo pridruživanje Evropskoj uniji i to je prilika da 30 miliona ljudi koji godišnje posete Budimpeštu posete i Suboticu, Novi Sad, Beograd“, rekao je Momirović.

Govoreći o putnoj deonici od Preljine do Požege, Momirović je podsetio da je pre nekoliko dana otvoren deo od Preljine do Pakovrća u dužini od 11 kilometara koji će, kako kaže, skratiti put do Užica, Požege, Prijepolja, Priboja…

Uz sve to, dodaje, ta deonica promeniće perspektivu Čačka u saobraćajnom, urbanističkom i ekološkom smislu.

Momirović kaže da je do Požege ostalo još 20 kilometara, kao i da se na toj deonici nalaze dva velika tunela od skoro tri kilometara.

Očekuje se, dodaje, da će ta deonica biti završena na leto 2023. godine, a možda i ranije.

Naglasio je da se trenutno ni sa jednim infrastukturnim projektom koji se gradi u Srbiji ne kasni, a da se, dodaje, radi na izgradnji 10 auto-puteva ili brzih saobraćanica.

Na pitanje da li rešavanje eksproprijacije utiče na izgradnju projekata, kao što je to, na konstaticiju novinara, to bio slučaj u Preljini, Momirović kaže da su problemi sa ekspropijacijom česti.

Dodao je da se od Novog Sada do Subotice rešavalo 2.000 katastarskih parcela, a na teritoriji Čačka oko 1.600 katastarskih parcela.

„Od 2.000 katastarskih parcela da imamo 0,01 odsto od toga da se ne reši predstavlja problem. Na teritoriji Čačka od 1.600 katastarskih parcela za eksproprijaciju, devet ljudi je odlučio da traži pravdu na sudu“, rekao je Momirović.

Dodao je da će se država potruditi da i za njih nađe pravedno rešenje.

„Rešićemo probleme i za tih devet porodica, ali mi nemamo drugu alternativu, moramo da gradimo ove auto-puteve, jer to znači rast naše ekonomije, nove investicije, nova radna mesta i veći životni standard“, rekao je Momirović.

Govoreći o koridoru Vožd Karađorđe, Momirović je najavio da će njegova izgradnja početi sledeće godine i da će on biti od velikog značaja za Šumadiju.

Momirović je naveo da je u toku izgradnja još jednog važnog projekta – Moravskog koridora, da je to trenutno najveće gradilište i da obuhvata prostor na kojem živi skoro milion ljudi.

Kada je reč o projektu „Čista Srbija“, Momirović je rekao da će u okviru tog projekta biti uloženo oko četiri milijarde evra za izgradnju 7.000 kilometara kanalizacione infrastrukture i za postrojenja za preradu otpadnih voda.

(Tanjug)

