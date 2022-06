Momirović: Ko namerno ošteti „Soko“ i infrastrukturu brze pruge – kazna do 8 godina

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrutkure Tomislav Momirović upozorio je sve one koji uništavaju infrastrukturu brze pruge do Novog Sada, i imaju nameru da oštete brzi voz „Soko“, da im preti kazna do osam godina zatvora.

Posle najnovijih incidenata, kamenovanja „Sokola“ i postavljanja barijere na pruzi Beograd -Novi Sad, Momirović naglašava da će svi oni koji svesno uništavaju železničku infrastrukturu i imaju nameru da ugroze živote radnika i putnika, biti identifikovani i kažnjeni u skladu za zakonom.

(Tanjug)

