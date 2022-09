Momirović: Moramo da rešimo problem blokade kod Čačka

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrasrukture Tomislav Momirović izjavio je danas da su radovi na autoputu Preljina – Požega, kod Čačka, gotovo zaustavljeni već više od mesec dana, zbog nerešenih problema sa eksproprijacijom i blokada meštana, te zamolio građane da se obrate sudu i prestanu da ometaju radove.

„Blokirani smo kod Čačka već mesec i po dana, a u poslednjih šest meseci smo intenzivirali radove na toj deonici. Ja ne mislim da to što građani traže nema utemeljenje, ali ih molim da se obrate sudu, a nas puste da radimo“, rekao je Momirović za TV Prva.

On je dodao da će, ukoliko je to potrebno, i on razgovarati sa meštanima, navodeći da slični problemi postoje svuda, ali se rešavaju, samo su kod Čačka „zakucani“ već više od mesec dana.

„Da li je moguće da tamo blokiramo autoput, a sad gradimo ka Požegi, spajamo Požegu, Užice, Arilje, Ivanjicu, Novi Pazar…, a ovde blokirani radovi… Da li je to moguće“, ističe Momirović.

Na pitanje kada se očekuje završetak radova na Ostružničkom mostu, ministar je podsetio da je u pitanju kompletna rekonstrukcija i zamolio građane za strpljenje.

„Za to je potrebno vreme. Nemoguće je drugačije. Izvinjavam se ljudima, ali ne postoji drugi način da rekonstruišemo taj most. Nažalost, tako nešto ćemo morati da uradimo i sa Pančevačkim mostom, i u narednom periodu moramo da uđemo u rekonstrukciju i tog mosta, a ne bih licitirao datume“, rekao je Momirović.

On je rekao i da je na autoputu Beograd – Sarajevo, na deonici Bjeljina – Rača trenutno „radi“ deo od Kuzmina do Sremske Rače, sa mostom preko Save.

„Završeno je 90 odsto tog mosta, a do kraja godine će biti završen ceo. U septembru sledeće godine puštamo naših 18 kilometara, zajedno sa mostom preko Save. Mi smo u samom finišu tih radova, ako može tako da se kaže, jer je ostalo još godinu dana“, rekao je ministar.

(Tanjug)

