Momirovic: Najveće investicije u istoriji železnice

BEOGRAD – Ovo je bila godina železnice sa najvećim ulaganjima u njenoj istoriji, rekao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i dodao da će i svaka naredna godina biti takva.

On je, na železničkoj stanici Beograd Centar, uz pomoć Deda Mraza putnicima voza na relaciji Beograd-Prijepolje delio novogodišnje poklone, a to železničko preduzeće ih je pred put počastilo i toplim napicima.

„ČCeka nas završetak možda najveće investicije u istoriji železnice, završetak brze pruge od Beogrda do Novog Sada koju ćemo pustiti u saobraćaj u martu. Dolaze još dva brza voza u septembru seldeće godine, dolazi kontigent novih Štadlerovih vozova, očekujem rekonstrukciju velikog broja lokalnih pruga“, najavio je Momirović.

On je železničarima čestitao Novu godinu i zahvalio im što su verovali u železnicu i u to da će doći dani kada će država moći da pokrene ovolike investicije.

„Da zahvalim i našim putnicima i da im poželim udoban put. Kao što vidite, vozovi su puni. Do Užica se putuje tri sata, do Kosjerića malo manje od dva sata, do Valjeva je kompletno rekonstruisana pruga. Nećemo se zaustaviti na ovome, naprotiv, tek smo počeli“, poručio je Momirović.

Putnici u vozu bili su iznenađeni nenajavljenim pojavljivanjem ministra Momirovića, a poklone su dobili pre svega mlađi putnici, ali i oni nešto stariji.

(Tanjug)

