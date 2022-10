Momirović: Nećemo zaustaviti investicije u žeelznicu

BEOGRAD – Radovi na srpskim železnicama poslednjih godina su tek početak velikog investicionog talasa koji se neće zaustaviti dok ne izgradimo brzu prugu od Novog Sada do Subotice, od Beograda ka Nišu i dok temeljno ne rekonstruišemo prugu od Beograda do Bara i ne vratimo ljude u vozove kao što je bilo pre 30 ili 50 godina, poručio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momorović.

On je, otvarajući izložbu „Nastanak i izgradnja železnice u Srbiji do Prvog svetskog rata“ u Železničkom muzeju u Beogradu, rekao da su tadašnja i sadašnja vremena na neki način slična.

„I na počecima izgradnje srpske železnice neki ljudi su uspeli da tehnološki iskorače iz tadašnje balkanske perspektive, izgrade železnicu i povežu se na evropske koridore, da od Srbije naprave vezu između Centalne, Zapadne i Istočne Evrope što je ona i danas ostala“, rekao je Momirović.

Prema njegovim rečima, sve ono što je u izgradnji i razvoju železnice ranije urađeno bi trebalo da nas motiviše da i dalje radimo na izgradnji železnice Srbije, jer je ona, kako je rekao, stub ne samo saobraćaja nego i ekonomije zemlje.

„Prethodnih godina smo pokazali da smo dostojni naslednici ljudi koji su radili prve pruge u Srbiji. Uložili smo dosta da rekonstruišemo našu železničku infrastrukturu, nabavljali nove vozove i sada dajemo sve od sebe da obezbedimo energetsku stabilnost za našu privredu i građane“, rekao je ministar Momirović.

Dodao je da će se raditi na tome da se radnicima na železnici vrati dostojanstvo, kao i da se ljudi vrate u vozove kao što je nekada bilo.

V.d. direktora Železnice Srbije Goran Adžić je istakao da se izložba odrzava u sklopu Evropskog dana baštine.

„Železnica Srbije od 2013. godine učestvuje aktivno u ovom događaju i svake godine se trudi da železnički sektor predstavi u što boljem svetlu“, rekao je on.

Naveo je da je poslednjih 10 godina urađeno mnogo u oblasti železničke infrastrukture i da će to biti nastavljeno završetkom pruge od Novog Sada do Subotice do 2025 godine, izgradnjom pruge prema Nišu.

Ocenio je da je urađeno toliko da bi u narednom periodu valjalo razmisliti da se i taj period predstavi na nekoj izložbi, kao što je ova danas otvorena o počecima razvoja srpske železnice.

Autorka izložbe i kustoskinja Železničkog muzeja Ivana Radojević Bošković istakla je da je izložba „Nastanak i izgradnja železnice u Srbiji do Prvog svetskog rata“ posvećena istoriji nastanka železnice i njenog razvoja, od prvih planova i ideja do konacne realizacije 1874. godine i do pocetka Prvog svetskog rata.

„Na izložbi su prikazani događaji od ključnog značaja za izgradnju železnice, zatim tehnička dostignuća njenih graditelja, faze izgradnje, zatim brojni predmeti i fotografije železničkog osoblja koje je radilo na njenoj izgradnji i kasnijem razvoju“, naglasila je ona.

Prema njenim rečima, korišćeni su brojni dokumenti, originalne fotografije, ugovori, projekti, iz fondova Železničkog muzeja, Državnog arhiva Srbije i Narodne biblioteke, a sve sa ciljem da se što bolje osvetli i ljudima približi ovaj izuzetno važan period u istoriji naše železnice.

(Tanjug)

