Momirović: Nisam vređao ni radnike, ni Drobnjaka

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović kaže da delimično može da uvaži komentare da kopira predsednika Aleksandra Vučića, ali da su mu neprihvatljivi komentari da je prilikom nedavne posete radova na obilaznici oko Beograda vređao i ponižavao radnike i v.d. direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka.

Povodom komenatara na snimak njegovog nedavnog razgovora sa Drobnjakom i izvođačima kod tunela Lipak na obilzanici oko Beograda, koji se pojavio u javnosti, Momirović je za Tanjug rekao da tada nije vređao ni radnike, ni Drobnjaka.

„Prvo, ja uopšte nisam komunicirao sa radnicima. Pričao sam sa izvođačima koji nisu uopšte u tom trenutku plaćali naše podizvođače. Drugo, nisam nikoga vređao i ponižavao, ja sam zaista samo opsovao više puta“, rekao je Momirović.

Kaže da ne bi psovao da je znao da su kamere uključene i navodi da svi nekada opsujemo.

„Naročito me pogodila priča da sam vređao direktora Drobnjaka. Direktor Drobnjak je 15 godina ovde i ja to jako poštujem. On je čovek koji je jako sposoban, ne bi bio tu da nije i dobar inženjer i dobar menadžer“, navodi Momirović.

Kaže i da su on i Drobnjak svakako partneri, da u mnogo slučajeva imaju i drugačija mišljenja i drugačije nastupaju u komunikaciji, ali da zajednički rade na tome da se svi projekti završe.

„Nikad sebi ne bih dozvoli, prvo, i stariji čovek je u pitanju, a i direktor koji ima tradiciju i uporište u institucijama ove zemlje, da ga vređam i njega i sve druge“, rekao je Momirović.

Naveo je da komentare na snimak kod tunela Lipak da kopira predsednika Vučića može delimično da prihvati jer je, kaže, u politiku i ušao upravo zbog Vučića.

„Zaista, ja sam u politiku ušao jedino i samo, dao sebe celog ovoj zemlji, izašao iz svoje zone komfora – zbog predsednika Srbije, jer verujem u njegovu politiku, to je politika koja je dokazana“, rekao je Momirović.

Naveo je da je to politika koja je Srbiju učinila značajno boljom, da je podigla ekonomski standard i infrastrukturu.

„Ako je kritika da ja kopiram njega (Vučića), to mogu delimično da uvažim“, kaže Momirović.

Poručio je da se više neće dozvoliti da rokovi budu odlagani i da je obilaznica oko Beograda možda i najgori primer višedecinijskog nemara.

„Obilaznica mora da se završi komplet u naredne dve godine“, naglasio je ministar.

(Tanjug)

