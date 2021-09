Momirović: Obilaznica oko Čačka do kraja godine

ČAČAK, 22. septembra Tanjug) – Radovi na obilaznici oko Čačka, od petlje autoputa u Preljini do Pakovraća, teku predviđenom dinamikom, rekao je danas Tanjugu ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Prvi asfalt na deonici auto-puta od Preljine do Požege postavljen je u Prijevoru, u dužini od 420 metara, probijen je tunel u Trbušanima, a na mostu šest angažovan je maksimalan broj radnika kako bi prvi deo saobraćajnice bio završen do kraja godine.

„Osam meseci, bez dana pauze, na ovoj deonici angažovano je od 500 do 1.00 radnika. Svakog dana kamioni prođu ovuda po hiljadu puta i sada se već vidi kako će zapravo to izgledati. Ova deonica je najkomplikovanija zbog brojnih mostova, nadvožnjaka i najdužih tunela u zemlji“, rekao je Momirović prilikom obilaska prvog dela deonice autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požege.

On je dodao da će prvih 11 kilometara od preljinske petlje do Pakovraća biti od najvećeg značaja za rasterećenje saobraćajnice oko Čačka.

„Sve smo bliži tome da omogućimo ljudima iz Čačka da lakše dišu i konfornije koriste svoje puteve. Ovde svakog dana dajemo maksimum, kako bi smo ispunili cilj i obilaznicu oko Čačka završili do nove godine. Sledećeg meseca bi trebalo da budu gotovi grubi radovi, a zatim ide asfaltiranje“, kazao je ministar.

Puteve je sa ministrom Momirovićem obišao i izvršni direktor Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj u ,,Putevima Srbije“, koji se složio da je ovih 11 kilometara od Preljine do Pakovraća najznačajniji deo autoputa do Požege, jer se njime obilazi Čačak.

„Na saobraćajnici oko Čačka dnevno prođe oko 20.000 vozila, a ona nije projektovana za toliki protok saobraćaja. Ona će završetkom radova na ovom delu biti konačno rasterećena. Tunel u Trbušanima je probijen i završen 80 posto. Milion i 400.000 kubika nasipa smo postavili, koji su završeni takođe 80 posto. Tuneli Laz i Munjino brdo gotovi su 40 i 50 posto“, izjavio je Poledica za Tanjug.

Deonica autoputa Miloš Veliki Preljina-Požega duga je 30,9 kilometara, i plan je da bude završen u prvoj polovini naredne godine, dok bi deonica do Pakovraća trebalo da bude puštena za saobraćaj do kraja ove godine.

