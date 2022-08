Momirović: Obilaznica po planu, radovi gotovi u martu

BEOGRAD – Ministar građevinarstva Tomislav Momirović obišao je danas radove na poslednjoj deonici obilaznice oko Beograda, od tunela Straževica do Bubanj Potoka, i istakao da je izuzetno zadovoljan tempom kojim radovi napreduju i da će obilaznica biti završena kako je i planirano, u martu sledeće godine.

„Jako sam zadovoljan, ulazimo u samu završnicu građevinskih radova na ovoj obilaznici i izgradnju šaljemo u istoriju. Ima još mnogo posla to je sigurno. Radi se na svim mostovima, napadnuta je cela trasa. Ostala nam je još samo jedna deonica, posle 33 godine. Očekujem da sledeće leto nećemo imati strance na proputavanju kroz centar Beograda“, rekao je ministar.

On je dodao da je na ovoj deonici bilo mnogo problema, između ostalog i sa eksproprijacijom.

„Imali smo mnogo problema, posebno sa projektom što je možda i očekivano s obzirom da je ovaj projekat urađen 1989. godine. Odavde smo morali da iselimo više od 500 ljudi u poslednje dve godine, što nije bilo jednostavno ali je rešeno na obostrano zadovoljstvo, i ljudi i države“, rekao je Momirović.

Što se tiče radova na izgradnji petlje Bubanj Potok koja otežava saobraćaj na tom delu autoputa, ministar je zamolio za strpljenje i ukazao na to da su gužve na autoputevima za ovaj period godine i očekivane.

„Srbija je u saobraćajnom smislu tranzitna zemlja, molim ljude za strpljenje i molim za pažnju, molim da voze odmorni jer zaista je povećan tranzit na nasim auto-putevima. Imamo duža čekanja na granicama, moram da istaknem da smo mi na granici sa Severnom Makedonijom uveli integrisani ulaz, čime smo značajno smanjili čekanje za čak 30 odsto“, rekao je Momirović.

Na Horgošu proširujemo granični prelaz u narednih godinu dana i imaće šest traka, dodao je ministar.

Šef projekta iz JP Putevi Srbije Aleksandar Kostadinović je rekao da su nakon završetka i puštanja u saobraćaj deonica od mosta na Savi kod Ostružnice do petlje Orlovača i Petlovo Brdo, kao i od petlje Orlovača do Straževice, sada gotovo svi raspoloživi resursi usmereni na završetak deonice do Bubanj Potoka.

„Završili smo sektore četiri i pet i pustili u saobraćaj i trenutno smo usmerili sve resurse na ovaj sektor, da iskoristimo ovo lepo vreme da uradimo što više i da svakako završimo sve radove u predviđenom roku“, rekao je Kostadinović.

On je dodao da su visoke temperature usporile tempo rada, ali ne značajno.

„Visoke temperature jesu uticale ali ne mnogo, radnici ne rade u špicu i vrši se preraspodela radnog vremena, dolaze ranije. Radovi nisu prekinuti“, istakao je Kostadinović.

(Tanjug)

