Momirovic: Otvoren rekonstruisani put u Raci-zivot za ceo kra

RAČA – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović danas je, u prisutsvu meštana i predstavnika opštine Rača, svečano pustio u saobraćaj put u ovoj opštini, u dužini od 4,6 kilometara, koji povezuje nekoliko sela.

Sredstva u iznosu od 43 miliona dinara izdvojilo je resorno ministarstvo, a u planu je rekonstrukcija još nekoliko seoskih puteva na teritoriji opštine Rača.

Ne možemo samo da gradimo auto-puteve već i regionalne i seoske puteve, koji spajaju ljude“, poručio ministar građevinarstva.

„Mi trenutno gradimo i projektujemo više od 1.200 kilometara auto puteva i brzih saobraćajnica u Srbiji. To je strateški važno za celu državu i našu ekonomiju kako bi se podigle plate na teritoriji cele države, ali ono što je ključ to je život. A ovakvi putevi su život za ljude u Rači, za one ljude koji rade u Kragujevcu, koji rade u Mind parku, za komunikaciju ka Topoli, Mladenovcu i mi to moramo da radimo“, istakao je Momirović.

On je sa saradnicima posetio i jedno domaćinstvo u selu Saranovo, na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, kome su pisali meštani obaveštavajući ga o infrastrukturnim problemima u svom selu.

„Imali smo danas i jednu privilegiju, tačnije jednu posebnu situaciju, a to je poseta domaćinstvu Stevanović u selu Saranovo. Domaćin Goran Stevanović, otac troje dece, pisao je predsedniku Republike o neophodnosti da se seoski put od 2,6 kilometara, rekonstruiše. Taj put je zaista u lošem stanju. I budimo realni, koliko god mi investirali ovih godina, teško je nadomestiti ono što se nije radilo prethodnih 50 godina“, rekao je Momirović.

Kako je kazao, predsedniku i tom mininistarstvu, inače, stiže dosta pisama i poruka na društvenim mrežama od građana.

„Ali, kada smo analizirali ovu poruku i videli da u ovom zaseoku ima puno dece i ljudi koji su pokrenuli svoju malu ekonomiju, predsednik je rekao da dođemo da vidimo u kakvom je stanju put i videli smo da je stvarno u katastrofalnom stanju. Zato su istog dana radovi. I to je zaista jedna prelepa slika, jer kao ministar ne samo da je važno da govorim o investicijama koje su preduslov da bi se podigla ekonomija, već i da imam direktnu vezu sa životom, sa ljudima koji nisu čekali nas da bi nešto napravili sa svojim životom i poslom“.

Ovde se, dodaje, vidi ta sinergija i zajedništvo. Ministarstvo daje podršku kroz investicije u infrastrukuru u ovom slučaju i ovo je tek početak velikih investicija u lokalne puteve.

„Mi to dugujemo našim ljudima i oni će to i te kako osetiti , ali i danas i u prethodnim godinama se to vidi koliko je investicija dovedeno u lokalne samouprave, ne samo u putevima već i drugih investicija“, poručio je Momirović i ovom prilikom zahvalio rukovodstvu opštine Rača što je prethodnih godina rešilo problem vode u Rači, gde je izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Ministar je poručio je želja Vlade Srbije i predsednika Aleksandra Vučića da ljudi ostaju u svojim sredinama, da ne odlaze u grad ili druge zemlje.

„Da se Srbija razvija kao i druge evropske zemlje i da se ekonomija Srbije podigne na nivo razvoja zemalja Centralne Evrope. Investicije u lokalne i seoske puteve su samo mali deo ka tom cilju“, poručio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Predsednik opštine Rača Nenad Savković rekao je da je ovo važna investicija za sve meštane opštine Rača.

„Završetak deonice od 4,6 kilometara koja povezuje dva republička puta. Ovo je bitna deonica koja povezuje nekoliko naseljenih mesta, kako za život tako i za privredu. Jer ovo je put koji vodi i ka Mind parku, novoj industrijskoj zoni. Vrlo je važan i ostanak mladih na selu koji imaju mogućnost da idu na posao. Mi se trudimo i kao opština da im to obezbedimo, kroz rekonstrukciju škola, vrtića, ambulanti ali ne možemo sve sami i ovakva podrška Vlade Srbije, predsednika Srbije nam uvek dobro dođe“.

Kazao je da mu je izuzetna čast kada u posetu dođu resorni ministri i zahvalio Momiroviću na današnjoj poseti.

(Tanjug)

