Momirović: Polako podižemo vazdušni saobraćaj

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Tomislav Momirovića izjavio je danas da je prethodna godina bila najgora za vazdušni saobraćaj u istoriji avio-transporta i istakao da je „Er Srbija“ preživela i da postaje regionalna avio-kompanija.

„Godina užasa za vazdušni saobraćaj, tako je direktor Međunarodne asocijacije za vazdušni saobraćaj definisao 2020. godinu. Gubici se procenjuju na oko 100 milijardi evra. Ali uveren sam da će ljudi ove godine letovati kao pre pandemije“, rekao je Momirović za RTS.

On je potvrdio da se trenutno radi na 12 auto-puteva, što pravno, što građevinski, i naglasio da je cilj da do kraja ove godine počne izgradnja osam auto-puteva izrazivši očekivanje da će vrlo brzo biti završen deo puta od Ostružnice do Ibarske magistrale.

Momirović je rekao da je Srbija u samoj završnici izgradnje najbrže pruge u istočnoj Evropi.

„Do kraja godine završavamo deonicu Beograd – Novi Sad. Od Beograda do Novog Sada ćete moći da stignete za 30 minuta“, rekao je ministar i dodao da je besmisleno da se ulažu milijarde u železnicu, a da železničari primaju minimalac.

„Uveren sam, držite me za reč, železničari će biti ponosni na posao i na Železnice Srbije, zaključio je Momirović.

(Tanjug)

