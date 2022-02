Momirović: Povratna cena karte brzim vozom od BG do NS biće 1.600 dinara

BEOGRAD – Povratna cena karte brzim vozom koji će saobraćati od Beograda do Novog Sada biće 1.600 dinara, a u jednom pravcu 1.000 dinara.

To je danas na konferenciji za medije, povodom otvaranja konkursa „Pusti inspiraciju da te vozi“ za novo ime i logo brzog voza u Srbiji, rekao generalni direktor Srbija voza Jugoslav Jović.

Najboljoj ideji za ime novog brzog voza milion dinara

Na konferenciji za medije u Železničkom muzeju u Beogradu, a povodom najave novog konkursa, govorio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović koji je pozvao sve talentovane ljude da učestvuju na konkursu, jer će, kako kaže, na taj način dobiti priliku da njihovo ime bude upisano u dugu tradiciju srpske železnice.

Momirović je podsetio da Železnica Srbije i Vojska Srbije imaju najdužu tradiciju u našoj zemlji, dodajući da je prva pruga počela da se gradi davne 1881. godine od Beograda do Niša i da je vrednost te investicije bila dva republička budžeta.

Obilaznica oko Beograda do kraja godine

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio je danas da će u narednih mesec i po dana biti puštena u saobraćaj još četiri kilometara puta u okviru obilaznice oko Beograda, a da bi ceo projekat trebalo da bude gotov do kraja godine.

Momirović je kazao da se o obilaznici oko Beograda govori već 30 godina.

Od Preljine do Požege završeno oko 45 odsto radova

Nakon otvaranja deonice Preljina – Pakovraće, radnici nastavljaju da rade na preostalom delu puta do Požege u dužini od 20 kilometara, a do sada je od Preljine do Požege završeno ukupno između 40 i 45 odsto radova, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Ministar je istakao da se radovi dalje do Požege nastavljaju po dogovorenoj dinamici i dodao da ni na jednom projektu u Srbiji nema velikih kašnjenja.

(Tanjug)

