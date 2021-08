Momirović: Projekat Rio Tinta donosi mnogo veće plate

LAJKOVAC – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio je danas da ako bi se projekat Rio Tinta realizovao plate bi u Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku i Badanovcima bile 20 do 30 odsto veće nego u Lazarevcu, Lajkovicu i Obrenovcu.

„Kada tako velika kompanija dođe, vi ulazite u sistem globalne bezbednosti. To znači da nema više rata. Ali, ti ljudi koji agresivno napadaju taj projekt, oni to znaju, ali im to nije bitno. Njihov pravi cilj je da se zatvori Kolubara, da se zatvori Kostolac, da se zatvori termoelektrana ‘Nikola Tesla’ i da se privatizuje Đerdap za male pare“, rekao je Momirović tokom obilaska Lajkovca.

Ocenio je da se radi o organizacijama koje se finansiraju iz inostranstva i koje „pošteno rade svoj nečasni posao“.

„Da budem potpuno otvoren, mi to nećemo nikada dozvoliti, jer to je preduslov ekonomskog razvoja ove zemlje i mi želimo da plate i ekonomski standard, a onda naravno i kulturni i socijalni poraste i mi ćemo insistirati na tome“, rekao je ministar.

Momirović je rekao kako vlast zna da je mnogo bolje da umesto što gradi atuoput tu zasadi neku šumu.

„Naravno da bi to mnogo više prijalo medama i zekama, ali mi moramo da investiramo u budućnost, u ekonomiju ove zemlje i nećemo to ispustiti iz ruke, a sve ono što se nije investiralo u prethodnim decenijama, što je omogućilo da socijalni standard naših građana se sroza na najniži nivo, što je bila realnost dok predsednik Republike nije preuzeo vladu Republike Srbije i dok nije počeo da se ostvaruje ovaj politički program, to se više neće dešavati“, rekao je Momirović.

Istakao je da ekonomija Srbije ide napred, i da se ovde radi o milijardama evra koje su direktno vezane za ekološku budućnost ove zemlje.

„One će se nastaviti i njih ima mnogo više nego ikada u istoriji ove zemlje. Ako se ljudima čini da one idu sporo, preuzimam deo odgovornosti na sebe, pošto ih ja vodim, ali to su toliko velike i revolucionarne investicije. One će takav kvalitativan pomak napred napraviti, da to ne može da krene jednim pucnjem prstima“, izjavio je Momirović.

Ocenio je da će ljudi vrlo brzo videti da se iz ekološkog ugla ova zemlja menja ne na bolje, nego dest koraka na bolje.

(Tanjug)

