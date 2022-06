Momirovic sa Ežisom u Lionu: Spojicemo Prokop sa metroom

LION – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović posetio je danas Lion i razgovarao sa timom francuske kompanije Ežis, koja učestvuje u izgradnji metroa u Beogradu, o mogućnostima kako da se glavna železnička stanica u Prokopu spoji sa metroom.

Momirović je u centrali Ežisa razgovarao o realizaciji projekta Beogradski metro, sastao se sa generalnim direktorom Ežisa Oliverom Buvarom i obišao radove na izgradnji železničke stanice u Lionu, kao i radove na izgradnji linije B metroa.

Pokušavamo da vidimo kako su oni uspeli da spoje svoju železničku stanicu sa gradskim metroom i to je jedan od izazova koji mi moramo da rešimo na našem projektu Beogradskog metroa, rekao je Momirović.

„Drago mi je da su svi videli koliko smo čvrsto rešeni da realizujemo projekat Beogradskog metroa koji je jedan od najvećih projekata koji Vlada Srbije realizuje u ovom trenutku. I on neće biti kompletno završen ako ne spojimo našu centralnu železničku stanicu Prokop sa metroom. Mi ćemo to uraditi, to je naša čvrsta odluka, a i nalog predsednika Republike“, poručio je Momirović.

Generalni direktor Ežisa Buvar je rekao da je Beogradski metro istorijski projekat za Beograd i podsetio da je rok za završetak prve linije metroa u glavnom gradu Srbije 2028. godina.

„Veoma samo angažovani i posvećeni kako bi projekat bio uspešno realizovan“, rekao je Buvar.

Dodao je mu je voema drago što je mogao da ugosti ministra Momirovićeva u Lionu i istakao da je ponosan na to što kompanija Ežis učestvuje u tako važnom projektu za Beograd.

(Tanjug)

