Momirović: Uklanjanje barijera na granicama i siva ekonomija prioriteti

BEOGRAD – Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović najavio je danas da će se u narednom periodu Ministarstvo više baviti uklanjanjem barijera za brži protok robe na granicama i kontrolom sive ekonomije.

„Otvoreni Balkan je sjajna inicijativa kojoj smo posvećeni, ali ne možemo da negiramo da svaka prekognaična trgovna na Balkanu ima političke elemente. Ne možemo da se povučemo iz tog procesa, jer ako pogledate kako je EU promenila Evropu na bolje i mi to želimo na Balkanu“, rekao je Momirović na jednom od panela u organizaciji Američke privredne komore povodom predstavljanja izveštaja o uslovima poslovanja u Srbiji „Deseto prolazno vreme“.

Momirović je istakao da zbog granica države Balkana, njihove ekonomije i kompanije koje tu posluju jako trpe.

„Imamo stabilnu i predvidivu fiskalnu politiku, vladu koja se ne meša u privatni sektor više nego što mora i želi da podrži strane investicije i zato imamo pad zaduženja, povećanje ulaganja, neverovatno nisku nezaposlenost i u tim okolnostima smo svesni koliko su Srbija, Balkan i CEFTA region malo tržište, jer je u ekonomskom smislu cela Cefta manja od Slovačke“, rekao je Momirović.

Naveo je da je novi fenomen poslednjih godina nedostatak radne snage, jer postoji problem da se nađe kvalifikovana radna snaga, od inženjera do kvalifikovanih radnika.

„Potpisali smo niz ugovora sa partnerima iz Albanije i Severne Makedonije na čiju ratifikaciju čekamo, kako bi omogućili da radnici iz te dve zemlje kao i iz Srbije imaju slobodan pristup tržištu rada. Mislim da će to doprineti pre svega vama kao kompanijama i da će otvoriti perspektive našim zamljama“, smatra Momirović.

Istako je da je cilj vlade da Srbija bude deo EU, ali da je čekanje na granicama neprihvatljivo, jer potpuno uništava poslovnu perspektivu.

„Otvorili smo to pitanje sa našim partnerima iz Otvorenog Balkana i pokušavamo da ga otvorimo sa partnerima iz EU, jer u ovoj situaciji svi gube, a najviše kompanije iz EU koje su ovde dominantne“, ocenio je Momirović.

Najavio je da će država radti na tome da omogući slobodan promet robe na granicama.

„Našim partnerima iz EU kažem da će imati kolone kamiona do Beograda. Imamo nekoliko kritičnih granica, ka Makedoniji, Hrvatskoj i Mađarskoj i moramo da uradiimo nešto. To će biti jedan do mojih prioriteta. Ako ne uspemo da promenimo model transporta, ostaćemo limitirana ekonomija“, upozorio je Momirović.

Ocenio je kako je porazno da se vide kolone automobila između Srbije i BiH u kojima ljudi čekaju satima, jer ne postoji opravdanje za to.

Momirović je istakao da to neće biti lak zadatak, jer je previše politike na Balkanu, ali je naveo kako treba da se svi okrenu ekonomiji, čiji će rezultati posle imati uticaja i na politiku.

On je izrazio uverenje da se uz pouzdane partnere kao što su Severna Makedonija i Albanija „mogu napraviti čuda“.

Momirović je najavio da će u narednom periodu biti ojačana tržišna inspekcija, kako bi mogla da pojača kontrolu i kažnjavanje sive ekonomije, zato što je zadatak države da štiti legalne učesnike tržišta.

„Ove pojave su pomalo posledica korona krize i povećanja elektronske trgovine, ali ćemo pojačati kontrolu trgovine na internetu, jer to nije mali obim proneta. Ljudi koji posluju legalno neće biti kažnjavani zbog greške, ali će oni koji posluju u sivoj zoni biti suzbijani“, zaključio je Momirović.

(Tanjug)

