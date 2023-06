Momirović: Želimo da vidimo i BiH unutar inicijative 'Otvoreni Balkan'

Ministar trgovine Srbije Tomislav Momirović je izjavio da članice inicijative „Otvoreni Balkan“ žele da njen deo bude i Bosna i Hercegovina, saopštio je danas njegov kabinet.

„Inicijativa ‘Otvoreni Balkan’, u kojoj su Srbija, Albanija i Severna Makedonija šalje snažnu poruku – nemamo prava da čekamo, potrebno je da odluke donosimo samostalno jer sudbina naših ekonomija zavisi od nas samih“, rekao je Momirović posle sastanka sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Stašom Košarcem, kao i sa članovima delegacije dva ministarstva i predstavnicima komorskog sistema u BiH.

Istakao je da su članice „Otvorenog Balkana“ uspele da ukinu veliki broj fitosanitarnih procesa, da smanje troškove za poljoprivredne kompanije, a od jula se očekuje i dodatna liberalizacija tržišta rada kada će radnici iz bilo koje od tri države moći da se zaposle u ovim zemljama bez ikakvih daljih administrativnih barijera.

Osnovni cilj Srbije, Albanije i Severne Makedonije je, kako je dodao, ekonomski rast, inkluzivnost, nova perspektiva za kompanije, ali „Otvoreni Balkan“ nema punu perspektivu bez BiH.

„Da li će BiH biti deo Otvorenog Balkana isključivo je pitanje za ljude u BiH. Mi uvažavamo naše prijatelje u BiH i koja god bila njihova odluka imaju našu podršku“, rekao je Momirović.

On je kazao da je trgovinska razmena između Srbije i BiH u 2022. godini iznosila je oko 3,2 milijarde evra, što BiH svrstava kao trećeg najznačajnijeg ekonomskog partnera Srbije, iza Nemačke i Kine.

„Naša ekonomska povezanost i trgovinska razmena ukazuje na to da je reč o jednom ekonomskom savezu koji nije do kraja iskorišćen. Zato ću u narednom periodu biti maksimalno posvećem radu na ukidanju bespotrebnih administrativnih barijera, stvaranju integrisanih graničnih prelaza jer svako administrativno ograničenje umanjuje ekonomsku šansu i perspektivu naših država. Ako želimo pravi ekonomski razvoj treba da se ugledamo na EU koja je odavno ukinula sve barijere i mi to moramo da uradimo ovde na Balkanu dok ne postanemo članica EU“, ocenio je Momirović.

Košarac je rekao da je Srbija za BiH veoma važan strateški partner i da regionalna saradnja nema alternativu.

„Putem regionalne saradnje možemo obezbediti značajne benefite poslovnoj zajednici Republike Srpske i BiH sa jedne strane, kao i poslovnoj zajednici Srbije sa druge strane“, kazao je on.

Sastanku na ministarskom nivou prisustvovali su juče i predstavnici komorskog sistema u BiH – Spoljnotrgovinske komore BiH, Privredne komore Republike Srpske, Privredne komore Federacije BiH i Privredne komore Brčko Distrikta.

(Beta)

