Montenegrostars otpušta deo zaposlenih, ostalima veće plate

PODGORICA – Suvlasnik hotelske grupe Montenegrostars Žarko Radulović izjavio je da je u toku optimizacija radnih mesta u toj kompaniji, kojom je predviđeno da se smanji broj onih koji rade u zimskom periodu, što znači da će biti otpušteno između 130 i 170 radnika.

Radulović je dodao da će onima koji ostanu plate biti povećane do 20 odsto, prenosi CdM.

„Od 2014. godine smo imali višak od 130 do 170 radnika. Želimo da sprovedemo optimizaciju i povećamo plate onima koji budu ostali. Moramo to da uradimo. Poslednjih pola godine smo pripremali ovaj projekat čija je realizacija već počela. Pokušavamo da optimizacijom radne snage i troškova dođemo do toga da se to prelije u lični dohodak“, rekao je Radulović.

Govoreći o kompaniji, on je kazao da ona odlično radi i da su prihodi sve veći.

„Od 700 hiljada do milion evra imamo veći promet svake godine. Imamo i stambeni fond, koji je veoma važan, jer četiri-pet naših radnika svake godine kupe stanove. Kupuju stan po ceni od oko 650 evra po kvadratnom metru. Taj fond će da se poveća, a povećaćemo i primanja“, rekao je Radulović.

(Tanjug)