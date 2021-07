Mućostepa: Prihvatiti viziju novog evropskog Balkana

TIRANA/BEOGRAD – Predsednica Unije trgovinsko-industrijskih komora Albanije Ines Mućostepa izjavila je danas Tanjugu da će sporazumi čije se potpisivanje očekuje na regionalnom ekonomskom forumu u Skoplju 29. jula biti od velike koristi za privredu i građane zbog smanjenja troškova i vremena prelaska granice, kao i izjednačavanja procedura boravka i radnih dozvola.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio da će u Skoplju na forumu biti potpisana tri sporazuma: o trgovini, radnim dozvolama i u međusobnoj podršci u slučaju požara, poplava i prirodnih katastrofa.

Tim povodom Mućostepa je rekla:

„Želim da istaknem prednosti smanjenja troškova i vremena prelaska granica za 10 procenata, izjednacavanja procedura boravka i radnih dozvola kako bi se omogućila mobilnost radne snage i interaktivnost na Zapadnom Balkanu. Još jedna važna stvar je i namera da se uspostavi bliža saradnja i povezivanje kompanija u regionu kako bi se napredovalo ka boljem uključivanju kompanija na globalno tržište“.

Kako kaže, to se može postići poboljšanjem konkurentnosti i regulisanjem među-kompanijskog transfera radnika.

„U tom okviru, mi smo, kao predstavnici privrede, veoma zahvalni što su lideri Albanije, Severne Makedonije i Srbije uzeli u obzir preporuke ‘Zelenih linija’ i pismo Kosmorskog investicionog foruma (Positioning Letter of Investment Forum of Western Balkans Ćambers of Commerce)“, rekla je Mućostepa.

Predsednik Srbije je najavio formiranje „brzih traka“ za brži prolazak ljudi iz regiona na graničnim prelazima, kao što postoje takve trake za građane EU, a Mućostepa kaže za Tanjug da je to deo celokupnog paketa inicijativa preduzetih kako bi se olakšale veze među zemljama ZB, a posebno kada je reč o putovanjima i međusobnim kontaktima ljudi.

Ona dodaje da će to biti odskočna daska za preduzeća i vlade da ojačaju politike i mehanizme ka pomirenom i prosperitetnijem regionu.

Bolja infrastruktura je presudna za veću mobilnost ljudi i privrednika, je smanjuje vreme i troškove, napomenula je Mućostepa.

Kaže da je albanska privredna komora bila aktivno uključena u svim tim inicijativama i dala dragoceni doprinos u svim fazama izrade sporazuma.

Zahvalila je političkim akterima zbog toga što su predstavnici privrede postali važan deo ove inicijative i poručila da će albanska komora zajedno sa Vladom Albanije ostati posvećena tom procesu.

„Mislim da je ovo proces koji treba prihvatiti bez sumnje i sa vizijom novog evropskog Balkana“, poručila je Mućostepa.

Na ekonomskom forumu 29. jula u Skoplju učestvovaće predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije Edi Rama i Zoran Zaev, koji će predstaviti političku i ekonomsku viziju integrisanog regiona.

(Tanjug)

