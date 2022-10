Nacionalni centar za IT kompetencije počeo sa radom

BEOGRAD – Nacionalni centar za IT kompetencije u Kancelariji za IT i eUpravu danas je počeo sa radom, a nove generacije talentovanih studenata svih tehničkih fakulteta u Srbiji će moći kroz praksu u tom centru da pokažu svoja znanja i steknu praktična iskustva.

Takođe, studenti će raditi na svim tehnologijima koje se koriste u Kancelariji za IT i eUpravu.

Tim povodom direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović sastao se danas sa dekanom FON-a Milanom Martićem i rukovodstvom fakulteta kako bi razgovarali o intenziviranju saradnje po pitanju korišćenja kapaciteta novoosnovanog Nacionalnog centra.

Jovanović je rekao da Kancelarija za IT ima ugovore sa mnogim svetskim vodećim IT kompanijama kao što su Majkrosoft, Orakl, IBM, Huavej i Cisko te je važno da u Centru za kompetencije bude što više talenata iz Srbije.

„Počinjemo da radimo i na bioinformatici i biomedicini, bitno nam je da u tom Centru imamo što više talenata iz Srbije, sa svih tehničkih fakulteta. Da studenti mogu da rade praksu, budu u kontaktu sa naprednim tehnologijama i naravno da svršeni studenti što pre dobiju zaposlenje u Kancelariji za IT i eUpravu“, rekao je Jovanović za Tanjug.

Rekao je da današnjom posetom FON-u započinju i kampanju, zajedno sa rukovodstvom fakulteta, kojom će se vršiti selekcija studenata.

„Omogućićemo svim katedrama kojima je to zanimljivo da dođu u Kancelariju za IT i eUpravu, da organizujemo i prakse koje se ne plaćaju, ali i prakse koje će biti plaćene, te da i na taj način selektujemo one najbolje kadrove, studente koji će da ostanu u Kancelariji za IT i eUpravu“, istakao je Jovanović.

On je naglasio da će svi studenti dobijati sertifikate i potvrde o pohađanju najbitnijih kurseva i na taj način i potvrdu da su napravili kontakt sa najvećim svetskim IT kompanijama.

Dekan Fakulteta organizacionih nauka Milan Martić je Tanjugu rekao da je ova školska godina počela na FON-u u punom kapacitetu u novoj zgradi i sa novim akreditovanim programima.

„Veliko je zadovoljstvo pričati sa Kancelarijom za IT i eUpravu oko realizacije prakse, to će biti prilika da naši studenti provere svoja znanja i koriste najmodernije softverske proizvode i tehnologije. Mesto gde će pokazati šta znaju i siguran sam da će to obostrano biti veoma korisno“, rekao je Martić.

Jovanović je podsetio na uspešno realizovanu elektronsku uslugu „Moja srednja škola“ u saradnji sa FON-om, koja je roditeljima omogućila online upis dece u srednju školu.

„Zajedno sa FON-om smo razvili kompletan sistem koji je omogućio digitalizaciju male mature i to je primer kako su u radu sa naprednim tehnologijama stručcnjaci Kancelarije i FON-a napravili jednu naprednu savremenu elektronsku uslugu. Takav primer saradnje želimo da proširimo i u budućnosti“, zaključio je Jovanović.

(Tanjug)

