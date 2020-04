Najbolje ćemo proći kroz krizu, jer smo se dobro pripremili

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da predviđanja pokazuju da će Srbija uspešnije od svih drugih da prođe kroz krizu izazvanu posledicama covid 19, i dodao da će pokušati da privredni rast bude na minus 3 ili minus 2,8 odsto, iako svetske finansijske organizacije predviđaju da će biti umanjen za više od tri odsto.

„Kada sam pre nekoliko dana govorio I na vašoj televiziji da će Srbija biti među najuspešnijim zemljama u Evropi, bio sam suočen sa najgorim pogrdama. Dve godine za redom, ovu i sledeću, ubedljivo ćemo imati najbolje rezultate“, kazao je Vučić u dnevniku RTS-a.

Naglasio je da je ovo najveća kriza u poslednjih 100 godina, jer se prognozira da će ekonomije poput Italije, Španije, ali i Hrvatske i Crne Gore ići na minus 9, a Nemačka, koja je očekivala rast od 4,5 odsto imaće minus od 7,2 procenata.

Srbija će, kaže, imati najmanji pad, odnosno kako se stručno kaže najviši rast.

„To će da bude na oko minus 3, čime bi na evropskom nivou bili prvi ili drugi. A to je zato što smo dobro pripremljeni. Potcenjivali smo sebe, a sproveli smo izvanredne reforme 2014.i 2015. Imamo odličnu NBS, javne finansije u celini, imamo dobre devizne rezerve. Nije nam bio potreban novac MMF, dok su ga neki drugi uzeli. To sve pokazuje da Srbija može uspešnije od svih drugih da se nosi”, objasnio je on.

To sve, prema njegovim rečima, znači da će Srbija lakše nego drugi prebroditi krizu, ali, nema ni sumnje, da ćemo imati probleme.

Ukazao je da se u regionu već raspravlja o smanjenju plata u javnom sektoru, dok to mi ne činimo.

Najavio je drastičnu pomoć privatnom sektoru, podsetio I da su penzije isplaćene u celini, kao I jednokratna pomoć od 4.000 dinara, a penzioneri, kao I drugi građani, mogu da očekuju i 100 evra, što ćebiti isplaćivano 10. Ili 12.maja.

Preneo je da se više desetina hiljada paušalaca preduzetnika prijavilo za pomoć, koja je krenula da se sprovodi, a postoje I prve kompanije koje su se prijavile za novac iz Fonda za razvoj.

Kazao je da će se nastojati da se pomogne sa korporativnim obveznicama.

« Snažićemo i jačati Er Srbiju, koja nas je spasila, jer je hiljade naših ljudi dovezla od Kube do Balija u Srbiju. Šta bismo uradili da svoju kompaniju nemamo. Da ne kažem koliko tona pomoći je Er Srbija donela iz Kine, SAD i celog sveta. Uradićemo to i sa drugim kompanijama. Biće nestašice novca u regionu, i zato ćemo širiti naše kompanije u region », zaključio je Vučić.

(Tanjug)