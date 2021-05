Najveću platu u CG od 76,4 hiljade evra imao vinogradar

PODGORICA – Najveću neto isplaćenu zaradu u jednom mesecu u Crnoj Gori u 2020. godini, u iznosu od 76.427 evra, primio je jedan od vinogradara, pokazuju podaci Uprave prihoda i carina dostavljeni Pobjedi.

To je jednako iznosu od 145 prosečnih zarada u toj zemlji, koje su se lani kretale od 520 do 527 evra, odnosno 344 minimalca od 222 evra.

Po ovoj računici, crnogorskim građanima sa prosečnim primanjima trebalo bi 12 godina da zarade ovaj iznos, a onima koji primaju minimalac 28 godina, navodi Pobjeda.

“Prema podacima kojima Uprava prihoda i carina raspolaže, najveća neto zarada isplaćena za obračunski period od januara do decembra 2020. iznosila je 76.427,23 evra (bruto iznos sa obračunatim i prijavljenim porezima i doprinosima je 114.070 evra), a isplaćena je rezidentnom licu zaposlenom u delatnosti gajenja grožđa”, kažu u Upravi prihoda.

Pošto se radi o vinogradaru, za pretpostaviti je da je to novac od prodaje grožđa ili vina i da je sve naplatio ođednom, dodaje podgorički dnevni list. To znači da ako bi se ovaj iznos podelio na 12 meseci, neto mesečna zarada neimenovanog vinogradara iznosi 6.368 evra, odnosno 12 hiljada evra sa doprinosima. I na taj način, to je jedna od najvećih mesečnih plata u Crnoj Gori, zaključuje Pobjeda.

(Tanjug)

