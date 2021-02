NALED: Podrška u otvaranju naloga na Portalu eUprava na šalterima 106 gradova i opština

U 106 gradova i opština u Srbiji imenovani su administratori i šalterski službenici koji će gradjanima pomagati u otvaranju naloga na Portalu eUprava i omogućiti da iz svoje fotelje zakažu termin za izdavanje ličnih dokumenata, plate porez na imovinu, dobiju rešenje iz katastra u svoje eSanduče, upišu dete u vrtić ili školu ili obave neku od preostalih 500 usluga koje nudi portal, objavio je danas NALED.

Kako je navedeno, NALED u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, uz finansijsku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), sprovodi projekat unapredjenja elektronske dostave dokumenata gradjanima i privredi od strane organa javne uprave.

Deo projekta čini i inicijativa, koju je podržalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, da se otvaranjem naloga na Portalu eUprava omogući što većem delu stanovništva da postanu eGradjani i administrativne poslove obavljaju elektronski.

„Otkako je 30. decembra upućena inicijativa lokalnim samoupravama da imenuju administratore i šalterske službenike, do sada je to učinilo 106 gradova i opština. Zajedno s NALED-om sada radimo na osnaživanju kapaciteta lokalnih samouprava kako bi postale elektronski servis gradjana i kako bi unapredile rad u digitalnom okruženju“, kazao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, Mihailo Jovanović.

Prema njegovim rečima, posebna pažnja biće posvećujena upoznavanju gradjana sa uslugama elektronske uprave i njihovom ohrabrivanju da te usluge više koriste, kao što to čini već milion registrovanih gradjana na Portalu eUprava.

„Uz ličnu kartu, gradjani će na šalteru dobiti korisničko ime i lozinku, kao i instalaciju aplikacije na mobilnom telefonu i službenici će im objasniti osnovne funkcionalnosti i način rada portala“, kazala je direktorka za regulatornu reformu u NALED-u Jelena Bojović.

Ona je istakla da korišćenje elektronskih usluga štedi vreme i novac za prolazak kroz administrativne procedure vezane za najvažnije životne dogadjaje, navodeći da je posebno važno u vreme pandemije kada je ključno da se izbegavaju gužve i duga čekanja u redovima pred šalterima.

Pored otvaranja naloga, gradjani će dobiti i odštampane podatke (parametre) za svaki sledeći ulazak na Portal.

Za pristup Portalu koristiće tzv. dvofaktorsku autentikaciju, odnosno nakon unosa korisničkog imena i lozinke na mobilni telefon ili tablet stići će im zahtev da jednim klikom potvrde da su zaista oni pokušali da pristupe svom nalogu što osigurava dodatni nivo bezbednosti ličnih podataka, precizirano je u saopštenju.

Inicijativa da se gradjanima i privrednicima pruži podrška pri otvaranju naloga na Portalu eUprava sprovodi se i finansira u okviru projekta eDostava, koji finansira EBRD, u cilju unapredjenja korišćenja elektronskih usluga i elektronske dostave dokumenata.

Projekat realizuju NALED i Kancelarija za IT i eUpravu, a jedna od aktivnosti je i sprovodjenje obuka lokalnih službenika za korišćenje Portala eUprava i aplikacije za izdavanje elektronskih identiteta, eID gradjana.

Ministarstvo državne uprave dostavilo je lokalnim samoupravama uputstvo za imenovanje administratora organa za Portal eUprave, eDostavu i eID odnosno poverenika koji će nadzirati funkcionisanje sistema i kolegama šalterskim službenicima omogućavati pristup i dodeljivati korisničke uloge u radu s gradjanima i privredom.

