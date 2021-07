Narodna banka Srbije postala deo ugledne mreže za 'zelene' finansijske sisteme

Narodna banka Srbije (NBS) je 2. jula, na dan kada slavi 137 godina od svog osnivanja, zvanično obaveštena da je postala član ugledne medjunarodne grupe centralnih banaka i supervizora u okviru Mreže za ozelenjavanje finansijskog sistema (NGFS – Network for Greening the Financial System).

Kako je saopšteno iz NBS, do toga je došlo nakon što su „guverner i Narodna banka Srbije preduzeli niz aktivnosti sa ciljem promovisanja važnosti zaštite životne sredine“.

„Mreža za ozelenjavanje finansijskog sistema je jedan od vodećih pokreta finansijskih institucija usmerenih ka ‘ozelenjavanju’ globalnog finansijskog sistema. Trenutno ima 94 člana i 15 supervizora, medju kojima su najveće centralne banke sveta i medjunarodne finansijske institucije“, navodi se u saopštenju.

U obaveštenju ove grupacije upućenom NBS se navodi da je „Narodna banka Srbije pokazala da je iskreno posvećena upravljanju klimatskim rizikom i da će njeno članstvo pozitivno doprineti radu navedene grupe“.

Guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković je tim povodom rekla da „razvoj ekonomije i zaštita životne sredine moraju ići rame uz rame jedno sa drugim“.

„Svojim aktivnostima u domenu nadležnosti centralne banke nastojimo da promovišemo zdravu životnu sredinu, a ulaganja u ‘zelene projekte’, ‘zelene obveznice’ i podizanje svesti o zaštiti životne sredine, budući su nosioci privrednog razvoja svih evropskih zemalja“, kazala je Tabaković.

(Beta)

