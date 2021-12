NBS i EU: Potvrđeni dobri ekonomski rezultati Srbije

BEOGRAD – Predstavnici Narodne banke Srbije danas su, u okviru praćenja sprovođenja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, učestvovali na onlajn sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku s predstavnicima EU, na kome su još jednom potvrđeni ekonomski rezultati koje je Srbija postigla u prethodnom periodu, saopštila je Centralna banka.

Pravovremena i snažna reakcija bila je moguća i zbog monetarne politike dokazano orijentisane na stabilnost, rečeno je na sastanku.

Predstavnici EU ponovili su ocene iz izveštaja o napretku Srbije za ovu godinu, da je Srbija dobro odgovorila na krizu izazvanu pandemijom snažnim i adekvatnim merama monetarne i fiskalne politike.

Ovakav odgovor, prema rečima predstavnika EU, bio je moguć zahvaljujući tome što je u pretkriznom periodu beležen visok nivo investicija i visok privredni rast, uz smanjenje nezaposlenosti.

Pored toga, ocenjeno je da je stabilnost kursa dinara prema evru značajno doprinela ukupnoj stabilnosti, kao i da su povoljni uslovi finansiranja znatno podržali privredni rast.

Predstavnici EU ocenili su da je pravovremena i snažna reakcija bila moguća zbog monetarne politike dokazano orijentisane na stabilnost, kao i dobre fiskalne politike, uz očuvanje dobre koordinacije politika.

Predstavnici NBS podsetili su na to da se prema novembarskoj centralnoj projekciji očekuje da će se međugodišnja inflacija privremeno kretati iznad gornje granice cilja (tri ± 1,5 odsto) do sredine naredne godine, kada će se, kao rezultat očekivanog smanjenja od drugog tromesečja 2022, najpre vratiti u te granice, a zatim i u donji deo ciljanog raspona do kraja godine, gde će se zadržati i u 2023.

Na takvo kretanje inflacije utiču više svetske cene nafte, primarnih poljoprivrednih proizvoda i neprerađene hrane, kao i zastoji u globalnim lancima snabdevanja i troškovi transporta.

Slabljenje efekta ovih faktora očekuje se od sredine naredne godine, kao i njihovo gotovo celokupno iščezavanje do kraja 2022. godine.

Bazna inflacija je ostala niska i stabilna, čemu znatno doprinose relativna stabilnost deviznog kursa i usidrenost inflacionih očekivanja finansijskog sektora i privrede.

Predstavnici EU upoznati su i sa izgledima za predstojeći period.

U uslovima snažnog investicionog ciklusa, očekuje se rast učešća fiksnih investicija u bruto domaćem proizvodu na 26 odsto u srednjem roku.

Takođe, izvoz robe i usluga ove godine biće veći od 28 milijardi evra, što je najviši nivo koji je Srbija do sada postigla. Pored toga, ostvarena je i najviša stopa zaposlenosti ikada zabeležena, uprkos pandemiji.

Osim razmatranja aktuelnih makroekonomskih kretanja i izgleda Srbije, predstavnici EU konstatovali su da su otvorena sva pregovaračka poglavlja kojima NBS rukovodi, kao drugonadležna ili ima veoma značajnu ulogu, a koja su tema ovog Pododbora.

Reč je o poglavljima 17 – Ekonomska i monetarna politika, 4 – Slobodno kretanje kapitala, 18 – Statistika i 32 – Finansijska kontrola.

NBS će danas učestvovati u diskusiji i o ostalim temama Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku.

(Tanjug)

