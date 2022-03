NBS: U toku kontrola menjačnica zbog nedozvoljenog kursa

BEOGRAD – Narodna banka Srbije započela je kontrolu menjačnica na osnovu sopstvenih saznanja i pritužbi građana da kurs u njima nije u skladu sa rasponom koji predviđa NBS.

Prema odlukama centralne banke, naime, prodajni kurs za evro ne može biti viši od zvaničnog srednjeg kursa važećeg na taj dan za više od 1,25%, a kupovni kurs ne može biti niži za više od 1,25%.

NBS napominje da je prema Zakonu o deviznom poslovanju za menjačnice koje ne postupaju u skladu sa propisima NBS propisana prekršajna odgovornost i to za pravno lice predviđena je novčana kazna od 100.000 do 2.000.000 dinara, a za preduzetnika novčana kazna od 10.000 do 500.000 dinara.

Takođe, kako NBS od 1. januara 2019. godine kontroliše zakonitost obavljanja menjačkih poslova ona može ako se utvrdi nezakonitost odnosno nepravilnost u radu da zahteva pokretanje prekršajnog postupka i da oduzme ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova ako utvrdi da menjač nije otklonio nezakonitosti kako mu je naloženo u postupku kontrole menjačkih poslova.

NBS ističe da nema razloga razloga za paniku, te da ona već obezbeđuje bankama i dinarsku i deviznu likvidnost u dovoljnoj meri, a pojačano je snabdevanje banaka stranom gotovinom kako bi menjačnice brzo i efikasno mogle da odgovore na pojačanu tražnju građana koja se pojavila.

„Deviznih sredstava i strane gotovine imamo dovoljno i kontinuirano snabdevamo bankarski sektor dovoljnim količinama. Građani zato ne treba da brinu, niti bi panika trebalo da bude prisutna ni za povlačenjem depozita iz banaka u kojima su sredstva najsigurnija i koje su i dobro kapitalizovane i veoma likvidne, niti za kupovinom deviza u menjačnicama“, poručuju iz centralne banke.

Navode da NBS obezbeđuje dovoljno sredstava i odgovara na sve zahteve banaka, čime dokazuje da je spremna da reaguje bez odlaganja i adekvatno.

Kažu i da očekuju da banke u što kraćem roku prenesu efektivu menjačnicama koje će podmiriti tražnju građana.

NBS je, naime, naložila je bankama da ni u jednom trenutku ne sme biti prekida snabdevanja menjačnica gotovinom.

Takođe, ni u jednom trenutku stabilnost kursa nije i neće biti dovedena u pitanje i građani to treba da znaju, tvrde u NBS.

„Nije pitanje da li NBS ima dovoljno instrumenata i da li će reagovati. Narodna banka Srbije već deluje kontinuirano kako bi stabilnost bila očuvana. Ovu krizu smo dočekali sa rekordno visokim nivoom deviznih rezervi preko 16 milijardi evra i imamo sasvim dovoljno sredstava i umeća da očuvamo stabilnost koja nema alternativu“, zaključuju se u saopštenju dostavljenom iz kabineta guvernera.

(Tanjug)

