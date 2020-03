NBS: Veliki rast bezgotovinskih plaćanja u 2019.

BEOGRAD – Broj fizičkih i pravnih lica koji su sa pružaocem platnih usluga imali ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva porastao je 2019. godine za 11,46 odsto na 2.748.395 korisnika u odnosu na 2.465.904 godinu ranije, saopštneo je iz Narodne banke Srbije.

Rast broja korisnika koji su ugovorili uslugu mobilnog plaćanja je još značajniji, budući da je na kraju 2019. godine 1.702.767 korisnika imalo sa pružaocem platnih usluga ugovorenu uslugu mobilnog plaćanja, što je za 19,34 procentaviše nego na kraju 2018. godine kada ih je bilo 1.426.825.

Broj transakcija izvršenih transferom odobrenja povećan je za 5,27 odsto prošle godine u odnosu na 2018. Razlog za to je povećan udeo elektronskih plaćanja, odnosno došlo je do smanjenja broja transakcija prenosa novčanih sredstava iniciranih platnim nalogom u papirnoj formi i to za 2,97 posto u 2019. godini u odnosu na 2018., navodi centranla banka.

Najveće procentualno povećanje u okviru transfera odobrenja ostvareno je kod transakcija izvršenih upotrebom mobilnog bankarstva. Tako je prošle godine izvršeno 25.076.935 transakcija upotrebom mobilnog bankarstva, što je za 43,74 procenta više u odnosu na broj transakcija ostvaren u 2018. godini, kada je izvršeno 17.445.567 transakcija.

Takođe, lani je izvršeno ukupno 137.829.656 transakcija upotrebom elektronskog bankarstva, što je za 10,03 odsto više u odnosu na broj ovih transakcija ostvaren u 2018. godini.

Kada je reč o elektronskim i mobilnim transakcijama građana, broj transakcija koje su oni obavili upotrebom mobilnog bankarstva (22.253.520) prvi put je nadmašio broj transakcija koje su izvršili upotrebom elektronskog bankarstva (21.803.398).

Broj transakcija građana izvršen upotrebom mobilnog bankarstva bio je prošle godine veći za 43,11 procenata nego 2018. godine, dok je broj njihovih transakcija putem elektronskog bankarstva u 2019. godini bio veći za 3,91 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Na kraju prošle godine pružaoci platnih usluga su pružali uslugu prihvatanja platnih instrumenata na 91.245 POS terminala, što je povećanje od 14,79 odsto u odnosu na stanje na kraju drugog tromesečja 2018. godine, kada je stupio na snagu Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica.

Broj izdatih platnih kartica na kraju 2019. godine iznosio je 8.601.305, što je za 10,57 posto više nego godinu ranije.

O sve većoj upotrebi bezgotovinskih plaćanja govori i sve veći broj transakcija koji je izvršen platnim karticama, kako na POS terminalima, tako i na internetu.

Tako je na prihvatnoj mreži u Srbiji prošle godine izvršeno 245.917.379 transakcija na POS terminalima kod trgovaca upotrebom kartica koje je izdao pružalac platnih usluga iz Srbije što je za 19,6 odsto više u odnosu na 2018. godinu.

Kada se posmatraju transakcije na POS terminalima kod trgovaca u našoj zemlji upotrebom kartica koje nije izdao pružalac platnih usluga iz Srbije, lani je izvršeno 18.965.782 transakcija, ili za 18,09 procenata više nego 2018. godine (inostrani turisti).

Povećanje broja transakcija u odnosu na 2018. godinu je još značajnije kada je reč o platnim transakcijama karticama i e-novcem kojima je izvršena internet kupovina robe i usluga.

Kako preciziraju iz NBS, prošle godine je izvršeno 13.102.092 transakcija kupovine robe i usluga karticama i e-novcem na internetu u svim valutama, što je za 62,86 procenata više u odnosu na 2018.

Još dinamičniji rast su zabeležile transakcije platnim karticama i e-novcem za kupovinu robe i usluga na internetu u dinarima (na sajtovima domaćih trgovaca). Prošel godine je ostvareno 7.026.252 transakcija u dinarima, što je za 146,78 odsto više u odnosu na 2018. godinu.

Broj transakcija platnim karticama i e-novcem kada je prodaja na internet stranicama izvršena u evrima iznosio je 3.137.417 lani, što je povećanje od 21,83 posto u odnosu na 2018., dok je broj takvih transakcija u američkim dolarima iznosio 2.325.889, i bio je za 12,32 procenta veći nego prethodne godine, navodi se u saopštenju NBS.

(Tanjug)