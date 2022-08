BEOGRAD – Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je obećao da neće biti zabrane izvoza suncokreta što je jako dobro za poljoprivrednike, rekao je danas posle sastanka u ministarstvu predsednik Udruženja poljoprivrfednika i seljaka Srbije Vukašin Baćina.

„Kad nema zabrane i cena može da se tržišno formira“, ocenio je on.

Naglasio je da je još četiri njihova zahteva ministar uzeo u razmatranje dok ih je za peti, koji se tiče naplate takse za odvodnjavanje, uputio na pokrajinskog premijera Igora Mirovića.

Naveo je da je tražena pomoć zbog posledica suše u Vojvodini, pogotovo u Banatu.

„Ceo Banat je u problemu zbog suše. Ministar će nam pomoći tako što će napraviti kontakt sa bankama i u narednih nekoliko dana banke će dobiti saglasnost od Ministarstva da se odlože krediti na godinu dana svim poljoprivrednicima“, rekao je on i dodao da će to pomoći poljoprivrednicima da prežive ovu sušnu godinu.

Baćina je rekao da će Ministarstvo odložiti plaćanje zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u regionima gde bude proglašena suša.

„U pitanju je dobar deo Vojvodine. Ministar je kazao da će biti proglašena suša na tetoriji celog Srednjeg i Severnog Banata, a na ostalim mestima biće proglašena na nivou lokalnih samouprava. Ministarstvo će to učiniti uz praćenje nivoa padavina preko RHMZ-a“, rekao je on.

Ocenio je da to poljoprivrednicima mnogo znači jer nemaju novca da plate taj zakup.

Razgovarano je i o cenama dizela i veštačkog đubriva, a Baćina kaže da je ministar rekao da je za državnu podršku za te namene neophodan rebalans budžeta.

„Treba da sačekamo rebalans budžeta. Do tada povećane su kvote na NIS pumpama za gorivo. Pa poljoprivrednik može da natoči tri puta dnevno“, rekao je on.

Baćina je ocenio da je ni takvo rešenje nije dovoljno dobro jer NIS pumpe mogu da budu i udaljene.

„Uspeli smo da se dogovorimo sa ministrom da od sledeće godine Ministarstvo tu subvenciju za gorivo nama da preko računa i da mi možemo sami da sipamo gorivo na najbližoj benzinskoj pumpi“, rekao je on.

Baćina je rekao da je na zahtev da se isplate preostala sredstva poljoprivrednicima za kupljenu mehanizaciju ministar odgovorio da je i za to potreban rebalans budžeta.

„Rekao je i da će gledati da do kraja godine isplati sva sredstva koja su potrebna. Te da će u slučaju da nešto zakasni, to isplatiti u januaru ili februaru sledeće godine. Dakle ko god je podneo zahtev, sredstva će mu biti isplaćena, i neće ostati uskraćen“, rekao je on.

Odgovarajući na pitanja novinara Baćina je rekao da se ministar koji je u tehničkom mandatu, kao i Vlada Srbije, nije izjasnio kada očekuje rebalans.

Dodao je da i drugi u Srbji čekuju formiranje nove vlade.

Baćina je najavio da će podneti zahtev da ih primir pokrajinski premijer kako bi pričali o naknadama za odvodnjavanje.

„Očekujem da Mirović stane na stranu poljoprivrednika i objasni ljudima iz Voda Vojvodine da ne mogu tri godine u Banatu da naplaćuju naknadu za odvodnjavanje, a pretvorili smo se u Saharu“, rekao je on i dodao da zna da novac od naknade završava u voznom parku tog preduzeća.

(Tanjug)

